Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef, iar șefului adjunct al IGP, Lilian Carabeț, i-a fost conferit Ordinul „Credință Patriei”, clasa III.

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 27 octombrie, de președinta Maia Sandu, informează moldpres.md

De asemenea, șefului adjunct al IGP, Lilian Carabeț, i-a fost conferit Ordinul „Credință Patriei”, clasa III. Distincția a fost acordată în semn de „apreciere a meritelor în menținerea și consolidarea legalității, ordinii publice și securității statului, precum și pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu”.

Decretele prezidențiale intră în vigoare la data semnării.


