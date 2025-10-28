„Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el

Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical, transmite unimedia.info

„Am tot văzut astăzi cum toate știrile s-au umplut de discuții despre „burnout”, adicătelea: arderea profesională, ca și cum asta ar explica totul. Ei bine, ia mai duceți-vă voi cu burnout-ul vostru acolo unde îi trimitea Sergiu pe toți!

Sergiu nu a murit de burnout. Era spitalizat din 3 octombrie, cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul curant nici nu a trecut pe la el. A ajuns la terapie intensivă abia cu câteva ore înainte de a pleca dintre noi.

Așa că, nu ministrul Educației ar fi trebuit să iasă astăzi la rampă, ci ministrul Sănătății — căci acolo, nu în școală, s-a stins un om lăsat fără sprijin”, se arată într-un mesaj pe rețele.