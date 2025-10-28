Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, un bărbat care a violat și sugrumat până la deces o femeie, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare

De către
OdN
-
0
256

Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 6 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară, dintr-o localitate din raionul Florești, cu scopul satisfacerii poftei sexuale, a lovit cu picioarele o femeie, transmite stiri.md

Inculpatul a târât victima pe pământ și, cu aplicarea forței fizice, a întreținut cu aceasta un act sexual neconsimțit.

După comiterea violului, bărbatul a sugrumat femeia, până când a survenit decesul.

Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, din 22 octombrie 2025, a fost stabilită o pedeapsă de 23 ani de  închisoare pentru făptuitor, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Procurorii de la Florești nu sunt de acord cu sancțiunea și vor contesta sentința cu apel, solicitând cea mai aspră pedeapsă, și anume detențiunea pe viață.

Printr-o altă sentință, din 24 octombrie 2025, doi bărbați din Chișinău au fost condamnați pentru omorul amicului de pahar, comis în martie  2025. Unul din făptuitori, a fost acuzat și de violul unei femei săvârșit în aprilie 2025. Prin urmare unul din inculpați a fost condamnat pentru ambele infracțiuni la 25 de ani de închisoare, iar celălalt inculpat – la 18 ani de închisoare, pentru fapta de omor.

Ambele sentințe sunt cu drept de atac.

Imagine simbol


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentBărbat din Florești condamnat la 23 de ani pentru viol și omor
Articolul următorSoroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia!
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.