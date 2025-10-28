Soroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia!

De către

Soroceanul Eugen Mihălcean a devenit vice-campion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. Performanța a fost obținută la Campionatul Mondial din Serbia, în concursul de lupte libere.

În confruntarea finală, pentru medalia de aur, Eugen s-a luptat cu reprezentantul Rusiei, Arsen Balaian, care a evoluat sub drapel neutru. Până în finală luptătorul nostru a învins adversari din Mexic, Franța, Turkmenistan și Iran.

Apropo, la ediția precedentă a competiției, Eugeniu Mihălcean a cucerit medalia de bronz.

Vă reamintim că, la aceste campionate a evoluat cu succes un alt sorocean, Alexandru Solovei din Vasilcău, care a câștigat medalia de abronz.

Bravo, băieți! Suntem mândri de voi!