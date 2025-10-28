O zi în pielea judecătorului. Elevii au simulat un proces real de divorț

Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” au avut parte de o experiență aparte în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Judecătoria Drochia, sediul Dondușeni. Vizita s-a transformat într-o adevărată lecție practică despre dreptate, lege și responsabilitate.

Tinerii au participat la o simulare de proces de divorț, în care au jucat rolurile principale: judecător, avocat, grefier, reclamant și pârât. Exercițiul i-a ajutat să înțeleagă mai bine cum se desfășoară un proces real și câtă rigoare, empatie și echilibru sunt necesare în actul de justiție.

„A fost interesant să vezi ce înseamnă, de fapt, o ședință de judecată. Nu doar din filme, ci în realitate”, a spus unul dintre elevi, impresionat de atmosfera din sala de judecată.

La final, elevii au avut ocazia să discute cu reprezentanții instanței, să afle mai multe despre profesiile din domeniul juridic și despre drumul pe care îl poate urma cineva pasionat de drept.