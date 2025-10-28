Seminar raional la Biologie – „Metode de cercetare în practica de teren”

În incinta Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia s-a desfășurat Seminarul raional la Biologie cu genericul: „Metode de cercetare în practica de teren – elaborarea unui pașaport ecologic, pe baza unor specii de animale/plante din ecosistemul natal”.

Evenimentul a fost moderat de Jana Gîrlă, profesoară de biologie, grad didactic I, și Iuliana Chiricheș, profesoară de biologie, grad didactic II. Scopul seminarului a fost implementarea diverselor strategii moderne de predare–învățare–evaluare la orele de biologie și în activitățile extracurriculare, cu accent pe formarea competențelor ecologice și de protejare a mediului înconjurător.

Activitatea a debutat cu un moment artistic, oferit de elevii gimnaziului, care i-au întâmpinat pe oaspeți cu un salut plin de emoție, cântece și dansuri. Atmosfera caldă și energică a dat startul unei zile pline de învățare, colaborare și inspirație.

În continuare, profesorii participanți au asistat la lecții demonstrative moderne, utilizând ozoboții – instrumente interactive ce facilitează învățarea prin experiment și tehnologie.

Partea a doua a seminarului a urmat cu activitatea practica, care s-a desfășurat la Muzeul din satul Sofia, unde directoarea muzeului Svetlana Banaru, susținută de un grup de elevi din clasa a IX-a „A” ai Gimnaziului „Viorel Cantemir”, au făcut ghidaj oaspeților prin sălile muzeului, prezentând istoria, cultura și tradițiile locale.

Partea practică a continuat cu demonstrarea proiectelor, în cadrul cărora Elena Leahu, fosta elevă a profesoarei Jana Gîrlă, împreună cu feciorul ei Nicolae, au prezentat o lucrare, privind speciile de plante caracteristice ecosistemului local și protejării mediului. De asemenea, elevii au prezentat mini-proiecte ecologice despre viețuitoarele care se găsesc și astăzi pe teritoriul muzeului, cât și în sălile din interior, acestea fiind bufnițele și liliecii.

Doar prin parteneriate frumoase au loc activități ce contribuie în mod eficient la educarea generațiilor tinere și îmbunătățirea calității educației prin cele mai bune practici, schimburi de experiență și inovații în diverse domenii. Astfel, parteneriatul școală -muzeu, a fost unul de succes, iar seminarul teoretico-practic raional la biologie a fost unul deosebit, deoarece prin îndrumarea atentă a moderatorilor, participanții au fost încurajați să împărtășească idei, să prezinte exemple de bune practici și să contribuie la dezvoltarea competențelor didactice în contextul valorificării și protejării mediului.

Seminarul a fost un exemplu reușit de învățare prin colaborare, îmbinând știința, creativitatea și dragostea față de natură, fiind implicați activ toți participanții.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)