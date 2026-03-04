Cum a decurs Săptămâna Educației Incluzive la Liceul „Ion Creangă” din Soroca? / VIDEO

La Liceul Teoretic „Ion Creangă” s-a încheiat Săptămâna Educației Incluzive, o perioadă dedicată promovării respectului, empatiei și acceptării diversității în mediul școlar. Pe parcursul acestei săptămâni au fost organizate diverse activități educative și interactive, menite să dezvolte spiritul de colaborare, toleranța și solidaritatea în rândul elevilor.

Activitățile au fost coordonate de Morneală Natalia, președinte CMI, alături de cadrele didactice de sprijin Cojocaru Elena, Captari Livia, Dolghier Viorica și Tartus Mihaela, de psihopedagogul Munteanu Luminița și de psihologul Mamolea Steluța.

Prin astfel de inițiative, instituția își reafirmă angajamentul de a promova o educație incluzivă, în care fiecare elev este respectat și valorizat.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Evelina Morneală