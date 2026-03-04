(Și) Elevii din raioanele Soroca, Florești și Drochia sunt invitați să participe la concursul „Pădurea: Sufletul planetei”, Ediția II

În contextul campaniei naționale de împădurire, Ministerul Mediului susține și încurajează implicarea activă a tinerilor în protejarea și promovarea importanței pădurilor pentru mediu și societate. Sunt invitați elevii din clasele V–XII din Republica Moldova și România să participe la un concurs dedicat „plămânilor verzi” ai Planetei.

Regulile sunt simple:
Secțiunea I: Desen Artistic – Surprinde splendoarea pădurii.
Secțiunea II: Spot Video – Transmite un mesaj video de impact (1-2 min).
Secțiunea III: Eco-Proiect – Acționează concret în comunitatea ta (plantări, curățenie).
Perioadă înscrieri: 4 martie – 15 aprilie (ora 15:00).
Înscrie-te aici: docs.google.com
 
Arată-ne că îți pasă! Pădurea are nevoie de tine

