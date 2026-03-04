Primăvara adusă cu gesturi frumoase la Liceul „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

La începutul săptămânii în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, atmosfera a fost cuprinsă de farmecul primăverii, adus nu doar de anotimp, ci și de gesturile frumoase ale elevilor. Consiliul Elevilor a desfășurat o activitate dedicată începutului primăverii, oferind cadrelor didactice și personalului auxiliar câte un mic dar simbolic, ca semn de apreciere și recunoștință.

Acțiunea a reușit să transforme o zi obișnuită într-un moment special, în care zâmbetele, emoția și cuvintele calde au fost prezente în fiecare colț al instituției. Prin acest gest, elevii au demonstrat că respectul și recunoștința față de cei care contribuie la educația și formarea lor rămân valori esențiale.

Inițiativa a avut drept scop nu doar marcarea începutului primăverii, ci și promovarea unui climat bazat pe apreciere și bunătate. Cadrele didactice, alături de personalul auxiliar, au fost surprinse plăcut de atenția oferită, gestul elevilor fiind o dovadă a implicării și a spiritului civic de care dau dovadă.

Astfel de activități întăresc relațiile din cadrul comunității școlare și contribuie la crearea unui mediu armonios, în care fiecare gest contează. Primăvara devine, astfel, nu doar un anotimp, ci un prilej de a dărui, de a mulțumi și de a aduce bucurie celor din jur.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Evelina Morneală


