Circa o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea din regiune. Informațiile au fost confirmate de secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Valeriu Mija. Autoritățile mai afirmă că situația în regiune rămâne fără schimbări semnificative față de actualizările precedente. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, însă în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate evoluții majore suplimentare.

Mija susține că, din fericire, niciun cetățean al Republicii Moldova aflat în zonele de conflict nu a avut de suferit, iar peste 100 dintre ei au solicitat evacuarea, informează anticoruptie.md

„La momentul actual, misiunile diplomatice sunt în contact direct cu structurile de forță și cu Ministerul Afacerilor Externe și au luat legătura cu cetățenii noștri aflați în zonă. Potrivit informațiilor confirmate, până la această oră nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate”, a declarat Mija.

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din statele afectate mențin contact permanent cu autoritățile locale și cu cetățenii moldoveni aflați în zonă.

În anumite zone, spațiul aerian rămâne închis sau afectat, iar unele curse aeriene pot fi anulate sau reprogramate fără preaviz. Autoritățile locale mențin măsuri sporite de securitate, inclusiv recomandări de adăpostire la fața locului și limitarea deplasărilor neesențiale.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandările adresate cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune:

• să evite deplasările neesențiale;

• să respecte strict instrucțiunile autorităților locale;

• să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

• să păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;

• să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Date de contact ale misiunilor diplomatice:

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Tel.: +972 52 278 7326

Tel.: +972 52 778 9772

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuweit)

Tel.: +974 3377 3417

E-mail: doha@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain)

Tel.: +971 50 916 0778

E-mail: abudhabi@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

(acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză, Republica Arabă Egipt și Regatul Hașemit al Iordaniei)

Tel.: +90 541 687 21 04

E-mail: ankara@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)

Tel.: +994 50 228 51 35

E-mail: baku@mfa.gov.md