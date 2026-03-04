Guvernul ne liniștește: Nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți, nu are rost să facem coadă la benzinării

Vă reamintim că astăzi, 4 martie, a fost anunțată stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic. Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru următoarele 30 de zile sunt garantate pentru consum.

Serghei Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor a declarat, printre altele că „…nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți, nu are rost să faceți coadă la benzinării. Stocurile existente la moment și cele pe care le asigurăm prin măsurile noastre acoperă necesarul de consum, iar instituirea stării de alertă are tocmai acest scop – de a ne asigura că produsele petroliere, resursele energetice rămân suficiente pe piața internă”.