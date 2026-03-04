„Santa Barbara” la Şolcani: un bărbat a bătut-o pe mama concubinului fostei sale soții

Într-un incident dramatic petrecut la Şolcani, un bărbat a pătruns ilegal în locuința unei femei și a aplicat violență fizică asupra acesteia. Faptele au fost sancționate de către Judecătoria Soroca, care a emis ieri o sentință clară în acest caz de violare a domiciliului.

În seara zilei de 20 ianuarie, în jurul orei 19:30, bărbatul a pătruns ilegal în locuința unei femei din satul Şolcani, raionul Soroca. Motivul acțiunii sale a fost căutarea fostei sale soții, cu care concubina de mai mulți ani, după ce aceasta a părăsit căminul conjugal. Femeia, aflată singură în locuință, a deschis ușa, moment în care acesta a agresat-o fizic, lovind-o repetat cu pumnii și trăgând-o de păr.

Acțiunile violente ale bărbatului nu s-au oprit aici. În ciuda solicitărilor victimei de a părăsi domiciliul său, persoana agresivă a continuat să aplice violență și a deteriorat mai multe obiecte din gospodărie, inclusiv un gard și o plantă de tuie. A amenințat-o pe femeie cu moartea, iar în cele din urmă a părăsit locuința, nu înainte de a strica ușa de la intrare și de a lăsa daune vizibile.

Victima a sunat imediat la fiica sa, iar în scurt timp au ajuns poliția și ambulanța. Femeia a fost transportată pentru investigații medicale, având nevoie de tratament pentru leziunile fizice suferite. În urma conflictului, aceasta a cerut despăgubiri materiale în valoare de 4000 de lei pentru prejudiciul suferit.

În instanță, bărbatul a recunoscut integral vina, explicând că, fiind în stare de ebrietate și profund indignat, a pătruns în locuința victimei pentru a cere explicații de la fosta soție, despre care credea că se află acolo. După acest incident, bărbatul și-a exprimat regretul pentru faptele sale și a acceptat să compenseze prejudiciul material.

Judecătoria Soroca a aplicat în acest caz o pedeapsă sub formă de amendă, stabilind cuantumul acesteia la 500 de unități convenționale, echivalente cu suma de 25.000 de lei. De asemenea, instanța a dispus ca agresorul să plătească suma de 4000 de lei către partea civilă pentru daunele materiale cauzate. În plus, bărbatul va trebui să achite cheltuielile judiciare, în valoare de 448 de lei, suportate de stat pentru efectuarea expertizei.

Această sentință subliniază importanța respectării dreptului de a trăi într-un mediu sigur și protejat, iar autoritățile judiciare au reamintit că acțiunile de violare a domiciliului și de violență domestică nu vor fi tolerate. Instanța a indicat că pedeapsa aplicată este proporțională cu gravitatea faptei și are un scop de prevenire, fiind un semnal clar pentru cei care ar putea fi tentați să comită infracțiuni similare.