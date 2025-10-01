Așa s-a votat la Schineni: PAS a trimis în knock-out Blocul Electoral Patriotic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Schineni, raionul Soroca. Formațiunea de guvernământ a strâns de peste patru ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Blocul Electoral Patriotic, consolidându-și astfel poziția de lider politic în această localitate.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)404 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic87 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”38 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”33 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”7 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj impresionant de 317 voturi față de Blocul Electoral Patriotic, confirmându-și supremația electorală în Schineni. Restul formațiunilor politice au înregistrat scoruri modeste, fără impact asupra ierarhiei principale.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


