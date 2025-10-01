Așa s-a votat la Schineni: PAS a trimis în knock-out Blocul Electoral Patriotic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Schineni, raionul Soroca. Formațiunea de guvernământ a strâns de peste patru ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Blocul Electoral Patriotic, consolidându-și astfel poziția de lider politic în această localitate.
Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 404 voturi
Blocul Electoral Patriotic – 87 voturi
Partidul „Partidul Nostru” – 38 voturi
Partidul „Democrația Acasă” – 33 voturi
Blocul Electoral „Alternativa” – 7 voturi
Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare
PAS a obținut un avantaj impresionant de 317 voturi față de Blocul Electoral Patriotic, confirmându-și supremația electorală în Schineni. Restul formațiunilor politice au înregistrat scoruri modeste, fără impact asupra ierarhiei principale.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29