Așa s-a votat la Schineni: PAS a trimis în knock-out Blocul Electoral Patriotic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Schineni, raionul Soroca. Formațiunea de guvernământ a strâns de peste patru ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Blocul Electoral Patriotic, consolidându-și astfel poziția de lider politic în această localitate.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 404 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 87 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 38 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 33 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 7 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj impresionant de 317 voturi față de Blocul Electoral Patriotic, confirmându-și supremația electorală în Schineni. Restul formațiunilor politice au înregistrat scoruri modeste, fără impact asupra ierarhiei principale.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29