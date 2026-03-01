Licența „Sef-Gaz” din Soroca a fost retrasă prin hotărâre judecătorească

O companie aflată în proces de faliment rămâne fără dreptul de a furniza gaze naturale. Judecătoria Soroca a admis cererea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și a dispus retragerea licenței SRL „Sef-Gaz”, într-o hotărâre pronunțată public la 25 februarie 2026.

Hotărârea a fost pronunțată în dosarul nr. 2i-15/1/25, examinat în ședință publică la Judecătoria Soroca (sediul central), cu participarea unui reprezentant al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Instanța a examinat cererea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind retragerea licenței SRL „Sef-Gaz” (în proces de faliment). În dispozitivul hotărârii se arată clar: „Se admite cererea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind retragerea licenței SRL ”Sef-Gaz” (în proces de faliment).”

Totodată, instanța a decis: „Se retrage licența seria AA nr. 087085 din 29 mai 2002 eliberată ÎM ”Sef-Gaz” SRL c/f 1003600136299, pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale.”  Hotărârea este „definitivă şi executorie”, însă poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Nord prin intermediul Judecătoriei Soroca, în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului.

Retragerea licenței în cazul unei companii aflate în proces de faliment marchează încetarea oficială a dreptului acesteia de a desfășura activitatea de furnizare a gazelor naturale. Decizia are impact direct asupra statutului juridic al operatorului și asupra cadrului de reglementare din sectorul energetic. Instanța și-a întemeiat soluția pe prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova.


