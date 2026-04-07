Ce spun sorocenii despre revoluția din 7 aprilie 2009? / VIDEO

Astăzi se împlinesc 17 ani de la protestele din 7 aprilie 2009, unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Republicii Moldova. Evenimentele au schimbat cursul țării și au rămas vii în memoria oamenilor.

Am discutat cu mai mulți soroceni despre cum privesc acea zi. Părerile sunt împărțite, dar toți vorbesc despre curaj, pierderi și lipsa răspunsurilor clare.

O femeie își amintește că protestele au avut un impact puternic asupra societății. Ea spune că tinerii au ieșit în stradă pentru un viitor mai bun și pentru apropierea de valorile europene. În același timp, amintește că mulți dintre ei au fost bătuți și umiliți. „Au fost peste 200 de tineri maltratați. Au fost și decese, iar până astăzi nu avem răspunsuri clare”, afirmă aceasta.

Femeia consideră că acei tineri au schimbat direcția țării. „Ei au zguduit sistemul și ne-au trezit. Chiar dacă a fost un preț mare, a meritat”, mai spune ea.

Un alt sorocean, care a participat la proteste, spune că acea zi a adus și câștiguri, dar și pierderi. „Am trecut de la un regim autoritar la unul mai democratic. Dar am pierdut oameni nevinovați și nu s-a făcut dreptate nici până azi”, afirmă bărbatul.

Contextul acelor zile arată amploarea evenimentelor. După alegerile din 5 aprilie 2009, câștigate de Partidul Comuniștilor, mii de oameni au ieșit în stradă, considerând scrutinul fraudat. Peste 30 de mii de persoane, în mare parte tineri, au protestat în centrul Chișinăului.

Inițial, manifestația a fost pașnică. Ulterior, s-a transformat în violențe, iar intervenția forțelor de ordine a fost dură. Patru persoane au murit, iar peste 600 de tineri au fost reținuți, bătuți și umiliți.

Protestele au dus la schimbări politice importante și au deschis calea spre un parcurs mai apropiat de valorile democratice. În același timp, au scos la iveală diviziuni în societate.

La 17 ani de la acele evenimente, multe întrebări rămân fără răspuns. Anchetele continuă, iar victimele și familiile lor așteaptă încă dreptate.