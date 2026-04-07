Cod Galben de înghețuri în Republica Moldova: Temperaturile vor coborî până la -3°C

 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod Galben de înghețuri, valabilă în intervalul 9–12 aprilie, pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit meteorologilor, pe 9 aprilie, înghețurile vor fi izolate, iar în perioada 10–12 aprilie acestea se vor înregistra pe arii extinse, în special în orele nocturne și ale dimineții, transmite stiri.md

Temperaturile minime prognozate vor coborî până la -3…-1°C.

Riscuri asociate înghețurilor și brumei

Înghețurile și bruma pot deveni fenomene de risc, în special atunci când apar în afara perioadelor obișnuite sau în condiții extreme.

Principalele riscuri:

  • afectarea gravă sau chiar distrugerea culturilor agricole, în special în perioada de înflorire;
  • pierderi masive în pomicultură (cais, piersic, cireș, măr, nuc);
  • afectarea viței de vie și a culturilor legumicole sensibile (roșii, ardei, vinete);
  • moartea parțială sau totală a plantelor, în funcție de intensitatea înghețului;
  • scăderea producției agricole și pierderi economice semnificative.

Situații când riscul este maxim:

  • înghețuri târzii de primăvară sau timpurii de toamnă;
  • invazii de aer rece de origine arctică;
  • înghețuri de durată (peste 5–10 ore);
  • combinația între îngheț în aer și la nivelul solului;
  • apariția fenomenelor în perioadele de dezvoltare a plantelor (înflorire, fructificare).

Zone vulnerabile:

  • văi, depresiuni și zone joase (unde se acumulează aer rece);
  • terenuri cu umiditate ridicată;
  • zone protejate de vânt, unde răcirea este mai accentuată.

Recomandări pentru agricultori:

  • monitorizarea atentă a prognozelor meteo în perioadele critice;
  • protejarea culturilor sensibile în fazele timpurii (în special legume și pomi înfloriți);
  • evitarea plantării timpurii în zonele cu risc ridicat de îngheț;
  • alegerea terenurilor mai puțin expuse (evitarea depresiunilor).

