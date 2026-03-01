La Soroca începe Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor 2026” cu zeci de evenimente în oraș și în raion

Și Soroca intră, de astăzi, în atmosfera primăverii odată cu debutul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”, organizat de IP Palatul de Cultură din Soroca. Timp de zece zile, scena instituției și centrele culturale din localitățile raionului vor găzdui concerte, spectacole tematice, expoziții și întâlniri cu artiști îndrăgiți.

Deschiderea oficială are loc astăzi, 1 martie, la ora 13:00, în sala mare a Palatului de Cultură, cu programul „Mărțișor în prag de primăvară…”, care include evoluarea colectivelor artistice locale și expoziția meșterilor populari. Publicul va putea urmări recitaluri susținute de interpreți, ansambluri folclorice, formații de dans și colective teatrale, într-un spectacol dedicat simbolului renașterii și tradiției mărțișorului.

Program variat pe scena Palatului de Cultură

Agenda ediției jubiliare este una densă și diversă. Pe 3 martie, de la ora 17:00, spectacolul „Fire de mătase fine…” aduce în prim-plan coruri și ansambluri de dans popular. În 4 martie, la ora 16:00, elevii Școlii de Arte „E. Coca” din Soroca invită publicul la concertul „Mărțișorul muzical”. Ziua de 5 martie, ora 17:00, este rezervată programului „Primăvara în acorduri”, iar pe 6 martie, de la ora 16:00, spectacolul „Ființă firavă – femeia” pune în lumină sensibilitatea și forța feminină.

Pe 7 martie, la ora 13:00, copiii urcă pe scenă în cadrul concertului „Primăvara prin ochii copiilor”, iar pe 8 martie, la ora 12:00, publicul este invitat la evenimentul „Mama – izvor de viață”, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Festivalul se va încheia pe 10 martie, la ora 16:00, cu un concert susținut de Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca.

Festivalul ajunge și în localitățile raionului

Ediția a 60-a nu se limitează la scena centrală din municipiu. Sub genericul „Evoluarea colectivelor artistice model”, programul festivalului include spectacole în Volovița, Racovăț, Rublenița, Parcani, Bădiceni, Pîrlița, Vantina, Căinarii Vechi, Hristici, Iarova, Băliniți, Trifăuți și alte sate.

În aceste localități sunt organizate concerte folclorice, serate tematice dedicate mamelor și femeilor, expoziții de mărțișoare, concursuri de poezie și desen, precum și programe literar-muzicale dedicate primăverii. Printre invitații speciali care vor evolua în teritoriu se numără interpretele de muzică populară Nătălița Munteanu și Lenuța Gheorghiță, precum și Adrian Bradu.

O tradiție care unește generații

Festivalul „Mărțișor” rămâne unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale începutului de primăvară, un spațiu de întâlnire între tradiție și contemporaneitate, între artiști consacrați și tineri aflați la început de drum.

Ediția jubiliară de la Soroca confirmă vitalitatea vieții culturale din municipiu și din raion, oferind publicului acces gratuit la majoritatea manifestărilor și prilejul de a celebra, prin muzică și dans, renașterea naturii și frumusețea valorilor autentice.