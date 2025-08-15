Ce spun șoferii și localnicii despre reparația drumului dintre Șolcani și Otaci? / VIDEO

După zeci de ani de așteptare, au parte în sfârșit și sătenii din satele alăturate, de drum bun la fel ca în Europa. Șoferii așteaptă răbdători la semafoarele temporare, știind însă că nu le-a mai rămas mult până vor circula de la Soroca la Otaci fără să-și mai pună la încercare nervii și vehiculile.

Satele Grigorăuca și Sobari s-au schimbat deja la față, urmează să fie finisate căile de acces în curțile locuitorilor și sistemul de iluminare a drumului. Amintim că de la Șolcani la Arionești drumul este reconstruit de compania turcă “ONUR”, iar de la Otaci spre Arionești de întreprinderea autohtonă “Ruta Dor”.

Totodată Administrația Națională a Drumurilor informează „că lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție. Până în prezent, în cadrul proiectului, pe sectorul menționat, au fost realizate în proporție de 73% lucrările de așternere a stratului de balast, 66% din stratul de fundație din piatră spartă, 61% din stratul reciclat la rece și 62% din stratul de binder. De asemenea, toate podețele de pe drumul central au fost finalizate în proporție de 100%. Termenul planificat pentru finalizarea lucrărilor este iunie 2026, iar valoarea contractuală a acestora este de circa 34,63 milioane de euro. Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Administrația Națională a Drumurilor, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)”.