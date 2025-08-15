În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova

Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din Republica Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită măsuri urgente și avertizează că această practică expune instituțiile riscului de interceptare a datelor.

Un exemplu este liceul „Lucian Blaga” din Bălți, unde poșta electronică mail.ru rămâne principalul canal de comunicare, inclusiv pentru documente legate de examenele de bacalaureat. „Nu știu, așa e de ani de zile, deja eu de când activez aici, de vreo 15 ani. Așa e poșta veche, toată lumea o cunoaște și nu am mai modificat-o, ca să nu pierdem informația. Noi mai avem o poștă, pe gmail.com, dar cea mai activă e aceasta”, ne-a spus la telefon Ileana Culicov, secretara Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți. Majoritatea profesorilor de aici utilizează mail.ru, în timp ce doar câțiva au adrese electronice pe domeniul gmail.com.

Reprezentanta liceului a recunoscut că folosește în continuare vechiul cont deoarece toți partenerii – inclusiv Direcția de Învățământ și alte instituții – trimit acolo documente și informații importante, cum ar fi corespondența legată de examenul de bacalaureat. Schimbarea poștei ar presupune riscul pierderii legăturii cu aceste mesaje, a argumentat I. Culicov.

Întrebată despre posibilele riscuri de securitate, ea spune că n-a primit vreo avertizare de acest fel privind utilizarea poștei mail.ru, sugerând că doar un ordin oficial ar facilita tranziția completă către un serviciu de e-mail mai sigur.

Aceeași situație am întâlnit-o la Liceul Teoretic „V. Maiakovskii” din Bălți. Contactați telefonic, reprezentanții instituției au recunoscut că folosesc de mult timp e-mailul liceulmaiakovski@mail.ru și nu intenționează să îl schimbe.

Autonomia mail.ru

Totuși, cele mai multe licee care folosesc adrese de mail.ru se află în autonomia găgăuză. Pe pagina Direcției de Învățământ a Găgăuziei am găsit lista tuturor liceelor, iar la fiecare era afișată o adresă mail.ru.

Pentru a verifica dacă informația de pe site-ul Direcției de Învățământ a Găgăuziei corespunde cu realitatea, am contactat trei licee: Liceul Teoretic „G. Gaidarji” din Comrat, Liceul Teoretic „T. Zanet” din Congaz și Liceul Teoretic „D. Caracioban” din Comrat.

Reprezentanții acestor trei instituții cu predare în limba rusă ne-au confirmat că folosesc doar mail.ru. Spre deosebire de cei de la liceul „D. Caracioban”, cărora „le convine poșta și nu planifică schimbări”, reprezentanții liceului „T. Zanet” admit că există planuri pentru modificarea poștei electronice. „E o poștă foarte comodă, îmi place interfața, Gmail e un pic incomod, dar deoarece mulți din alte regiuni ale țării trec la Gmail, ne gândim și noi s-o facem din septembrie”. Întrebată despre potențialele riscuri de securitate legate de folosirea mail.ru, reprezentanta liceului spune că nimeni nu a avertizat instituția de învățământ despre ele.

Ministerul Educației nu are aprobată o politică oficială

Solicitat de Stopfals.md, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a confirmat că în prezent nu există o politică oficială obligatorie privind utilizarea serviciilor de e-mail în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Cu toate acestea, în contextul transformării digitale și al riscurilor cibernetice tot mai accentuate, instituția recomandă utilizarea unor platforme sigure, conforme cu standardele de protecție a datelor și securitate cibernetică.

Oficialii MEC recunosc că mai multe licee folosesc în continuare adrese de e-mail de pe mail.ru, o platformă controlată de entități din Federația Rusă. Această practică, spun reprezentanții ministerului, contravine recomandărilor actuale și este în proces de remediere, prin informarea direcțiilor raionale și încurajarea migrării către soluții mai sigure.

Expert: „Mail.ru trebuie evitat în totalitate de instituțiile din Moldova”

Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei, trage un semnal de alarmă cu privire la utilizarea serviciilor de e-mail rusești, precum mail.ru, în instituțiile publice și educaționale. El confirmă că aceste platforme prezintă riscuri majore care țin de securitatea cibernetică, protecția datelor cu caracter personal și contextul geopolitic tensionat.

Serverele mail.ru sunt localizate în Federația Rusă, ceea ce permite autorităților ruse accesul la datele utilizatorilor fără consimțământul acestora. În plus, serviciul nu oferă suficiente garanții privind standardele internaționale de securitate informatică, iar utilizatorii nu sunt informați în cazul unor breșe de securitate, atacuri cibernetice sau interceptări ale datelor sensibile, afirmă expertul.

Un alt aspect critic este lipsa compatibilității între legislația rusă privind protecția datelor și normele europene stabilite în GDPR (General Data Protection Regulation – Regulamentul General privind Protecția Datelor, adoptat de Uniunea Europeană pentru a proteja drepturile cetățenilor în ceea ce privește datele lor personale). Legislația din Federația Rusă impune standarde minime și nu oferă transparență în privința prelucrării datelor, spre deosebire de reglementările stricte impuse de GDPR, care prevăd inclusiv amenzi de până la 20 de milioane de euro pentru nerespectarea normelor.

În actualul context geopolitic, marcat de ostilitatea deschisă a Rusiei față de Uniunea Europeană și NATO, utilizarea unor servicii IT din Rusia în instituțiile moldovenești poate crea vulnerabilități serioase, favorizând manipularea informațională și propaganda, avertizează Dinu Țurcanu. Expertul afirmă că instituțiile educaționale care gestionează datele elevilor, ale studenților și profesorilor pot fi sancționate sever dacă nu asigură protecția adecvată a acestora.

Foto: Stopfals.md

Pe lângă toate aceste riscuri, există și probleme de ordin tehnic: platformele educaționale moderne, precum Google Workspace, Microsoft Teams sau Moodle, nu sunt compatibile cu adresele de e-mail mail.ru, ceea ce limitează semnificativ funcționarea eficientă a instituțiilor. „Avem alternative gratuite și sigure – Google Workspace for Education sau Microsoft 365 – care oferă instrumente utile și respectă standardele internaționale. Nu doar că nu recomand Mail.ru, dar consider că trebuie evitat în totalitate de instituțiile publice și educaționale din Republica Moldova”, a conchis conferențiarul universitar.

În cazul scurgerii de date personale, companiile occidentale sunt obligate de GDPR să protejeze utilizatorii, în caz contrar riscă amenzi de până la 4% din cifra de afaceri. În schimb, dacă o persoană folosește un serviciu care nu respectă legislația europeană, cum este cazul mail.ru, în caz de scurgere a datelor, utilizatorul nu beneficiază de nicio protecție reală. „Datele tale pot fi expuse public, iar tu nu ai ce face – nu poți cere despăgubiri, nu poți cere explicații clare și nu vei primi nimic în schimb”, a avertizat D. Țurcanu.

Lipsa alfabetizării digitale și utilizarea mail.ru – un pericol ignorat de multe instituții din Moldova

Majoritatea utilizatorilor din R. Moldova nu au fost instruiți suficient în ultimii ani în materie de securitate digitală. Din lipsă de cunoștințe, ei nu folosesc elemente esențiale de protecție, iar datele sensibile pot fi accesate cu ușurință în format deschis de către prestatorul de servicii – în acest caz, mail.ru.

„Am primit e-mailuri de la instituții publice în care scria ‘confidențial’ chiar în subiect, însă mesajele erau trimise de pe adrese mail.ru. Cei care le trimit nu înțeleg că datele lor pot fi preluate automat de sisteme AI care analizează cuvintele cheie”, explică conferențiarul universitar. El avertizează că nici nu este nevoie de un atac cibernetic pentru ca aceste informații să fie compromise – utilizatorul însuși își expune datele, prin alegerea unui serviciu nesigur.

Mai mult, folosirea mail.ru poate crea probleme de comunicare. Mesajele trimise de pe astfel de adrese sunt frecvent marcate ca spam sau chiar blocate complet de către platformele occidentale. În consecință, utilizatorii riscă să nu primească mesaje importante sau să nu poată accesa servicii esențiale.

Digitalizarea educației nu e birocratizare, ci o necesitate

Transformarea digitală în educație nu trebuie percepută ca o povară birocratică, ci ca un pas firesc și necesar spre modernizare. În contextul în care elevii și studenții vor acces rapid la note, orare și informații academice, digitalizarea devine esențială.

Dinu Țurcanu consideră că orice instituție educațională ar trebui să aibă o strategie clară de digitalizare, care să includă soluții eficiente și accesibile pentru gestionarea datelor. Deși pentru un liceu poate părea costisitor să implementeze propriile servere sau soluții cloud, platforme precum Google Workspace for Education sau Microsoft 365 for Education oferă gratuit toate aceste servicii – inclusiv e-mailuri personalizate, spațiu de stocare, și unelte de colaborare online pentru profesori și elevi.

Expertul adaugă că Universitatea Tehnică din Moldova a făcut tranziția spre Microsoft 365 încă acum zece ani, iar decizia s-a dovedit esențială mai ales în perioada pandemiei, facilitând învățarea și colaborarea la distanță. „Ar fi păcat să nu profităm de aceste resurse gratuite, mai ales când ele pot înlocui investiții scumpe în echipamente și personal IT, pe care multe licee oricum nu și le permit”, a punctat Țurcanu.

Carolina Buimestru, stagiară Stopfals.md