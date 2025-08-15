Orașul unde energia și visele prind aripi este Capitala Tineretului 2025

Ziua Internațională a Tineretului, marcată anual pe 12 august, este dedicată tinerilor și mișcării de tineret la nivel global. În Republica Moldova, evenimentul este sărbătorit prin programele Agenția Națională pentru Tineret , care mobilizează tineri din întreaga țară în localitatea ce poartă titlul de Capitala Tineretului. În acest an, orașul Edineț a transformat celebrarea Zilei Internaționale a Tineretului într-un eveniment memorabil, confirmându-și statutul de Capitală a Tineretului 2025.

Prev 1 of 11 Next

Sute de tineri din întreaga țară, alături de reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare au participat la evenimentul de celebrare a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat în cadrul programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025”.

Evenimentul a fost întregit de un program vibrant și plin de energie, activități de educație civică, ateliere creative, demonstrații sportive, expoziții, sesiuni de dialog, zone interactive și un concert de amploare, oferind tinerilor o vară plină de oportunități, distracție și muzică de excepție.

La ceremonia oficială de deschidere a fost prezentă Galina Rusu, Secretarul general al Ministerului Educației și Cercetării.

Am fost onorată să particip în cadrul acestui eveniment, alături de echipa de tineri de la Consiliul Raional al Tinerilor Drochia, ghidați de președinta CRT Drochia, Adriela Bejenari și coordonatoarea de tineret, Olga Cernobai, Centrul de Tineret Drochia.

Evenimentul a fost un spațiu activ de dialog, participare și promovare a potențialului tinerilor, care au interacționat cu reprezentanți ai diferitor organizații neguvernamentale (ONG-uri), prin prezentarea de proiecte educaționale, programe de voluntariat și șanse de dezvoltare personală. De asemenea, cei mai curajoși și creativi și-au pus abilitățile la încercare în concursuri interactive, unde au câștigat premii valoroase.

De la ora 15.00 până la miezul nopții orașul s-a transformat într-un autentic festival al energiei, muzicii și inspirației.

Au fost organizate 8 zone tematice: Democrație (dezbateri, simulări și educație civică); ONG (proiecte sociale, ecologice, culturale); Creație (pictură, grafică, reciclare creativă); Sport (competiții, lupte tradiționale, armwrestling); IT (realitate virtuală, robotică, tech interactiv); CHILL& BEAUTY (styling, relaxare, photo booth); Parteneri (granturi, oportunități și dialog cu instituțiile) și FOOD (delicii locale și zonă de socializare).

Punctul culminant al serii a fost concertul live, care a transformat centrul orașului într-un adevărat festival al bucuriei. Pe scenă au urcat atât artiști locali talentați, cât și The Urs, unul dintre cei mai iubiți și așteptați artiști. Publicul a dansat și a cântat pe ritmurile de muzică live, transformând seara într-un moment de neuitat, cu show de lumini, spumă și dans până târziu, cu un final spectaculos.

A fost o zi plină de energie, idei inovatoare și experiențe valoroase, care a adus noi oportunități pentru tânăra generație, pregătită să transforme Moldova!

Edineț și-a consolidat imaginea de oraș al tinerilor, demonstrând că investește în viitorul și energia acestei generații.

Ioana BOLEA, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia