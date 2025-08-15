„Călătorii cu gust european” – o aventură a aromelor și tradițiilor culinare la Sofia

Spiritul valorilor și tradițiilor, dialogul intergenerațional și diversitatea rețetelor culinare, atât specifice neamului nostru, cât și țărilor europene, s-au îmbinat armonios într-o activitate inedită pe 12 august curent, în curtea Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Sofia.

Gospodinele sofience păstrează în mâinile lor magia tradițiilor culinare, moștenită din generație în generație. Cu șorțul legat cu grijă și cu inima plină de dragoste pentru familie, ele pregătesc bucate care spun povești: despre copilărie, despre sărbători și despre tihna de altădată. În bătătura casei sau în bucătăria încălzită de mirosul pâinii proaspete, ele frământă aluatul cu răbdare, fierb ciorbele aromate și rumenesc plăcintele aurii, presărând peste fiecare preparat un strop de suflet. Fiecare fel de mâncare este mai mult decât hrană — este o declarație de dragoste pentru cei dragi și o punte între trecut și prezent, între satul de odinioară și cel de azi.

Astfel, lăsând grijile și treburile casnice, iscusitele gospodine au venit pe 12 august curent, la atelierul culinar „Călătorii cu gust european”, luând în poală dragostea de a pregăti cele mai gustoase și diverse bucate tradiționale, dar și priceperea la prepararea deliciilor europene.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească „Femeia de Azi”, în cadrul proiectului „Valorile europene- aproape de oameni”, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie Sofia, directoare Svetlana Banaru și Biblioteca Publică Sofia, specialist principal Olivia Bărbuță și, desigur, cu susținerea gospodinelor și gospodarilor sofieni, reunind 40 de reprezentanți din diverse domenii, tineri și seniori.

La atelierul culinar a fost prezentă și coordonatoarea de proiect/manageră de grant la Centrul Contact din municipiul Chișinău, Anișoara Bezărău, care a rămas plăcut impresionată de spiritul de echipă și atmosfera prietenoasă.

Evenimentul a demarat cu prezentarea proiectului de către membra AO „Femeia de Azi”, Ala Bugai, care a vorbit despre scopul și obiectivele acestui proiect. De la invitații speciali am aflat despre realizările de succes, în cadrul proiectelor câștigate din fonduri europene, în beneficiul comunității sofiene.

Reprezentanta primăriei Sofia, contabila Tatiana Fiștic, delegată de domnul primar Veaceslav Magaleas, a relatat despre proiectele implementate de primăria Sofia, finanțate din fondurile europene, dar și despre proiectele care sunt în derulare.

Irina Tighineanu, directoarea gimnaziului „Viorel Cantemir”, susținută de profesoarele Aurelia Mocanu și Jana Gîrlă, au împărtășit din realizările obținute în instituția de învățământ, grație fondurilor europene.

Svetlana Banaru, directoare a muzeului din localitate, ea fiind și gazda evenimentului, a împărtășit din frumoasa experiență despre realizările în beneficiul comunității;

Boris Dibrianschi, preşedintele Asociației Băștinașilor din Sofia, a relatat despre colaborarea cu băștinașii de pretutindeni, care contribuie la dezvoltarea localității de baștină, aplicând la diferite proiecte.

De modul de viață sănătos și activ, au grijă seniorii din localitate, care, participă, de rând cu tinerii, la mai multe activități sportive.

Elena Darie, coordonatoarea grupului de seniori „Sofienii”, a împărtășit cu multă inspirație despre realizările și succesul semenilor, implicați în diverse activități ș proiecte europene, pentru oamenii vârstei de aur.

Pe parcursul evenimentului au fost abordate teme, precum dezinformarea din mediul online și promovarea valorilor europene, fiind organizat pentru cei prezenți un Quiz „Adevărat sau Fals?”.

În partea a doua a evenimentului a urmat atelierul gastronomic și prezentarea bucatelor tradiționale, cât și europene.

Am discutat despre gastronomia tradițională și europeană, ne-am îmbogățit universul artei culinare cu inegalabila expoziție de cărți despre bucătăriile lumii, vernisată de Olivia Bărbuță și Tatiana Poleșciuc, Biblioteca Publică „Lidia Istrate” din satul Sofia.

Iscusitele gospodine din localitate și cele din Diasporă, au pregătit cu multă migală și au pus mult suflet în bucatele pregătite, împărtășind din micile secrete culinare:

Nina Edu – baba neagră;

Ansamblul Folcloric Țărăncuțele – plăcinte cu brânză de vaci, cartofi, varză, brânză de oi, precum și vărzarii cu vișină, coapte în cuptorul din curtea muzeului.

Elena Guțu și Liuba Patlataia – sarmale tradiționale moldovenești;

Din bucătăria europeană, la fel au fost prezentate mai multe gustoșenii, preparate de tinere gospodine, ghidate de mamele și bunicuțele lor, ceea ce a permis crearea unui dialog intergenerațional extraordinar:

Daria Marcu, ghidată de bunica Alexandra Podorojnîi – bucate din Irlanda: cartofi cu sos, o altă rețetă de cartofi ,, boxty” serviţi cu smântână şi peşte copt;

Laura Gâscă, ghidată de mama Alina Gâscă- bucate din Cehia: Kolace cu carne și bucate din Cipru: Kolotkouthkia me ta afka (dovlecei cu carne);

Svetlana Dumitraşcu (Diaspora din Italia)- paste bolognese, paste carbonara și carne franțuzească;

Daniel Furtuna – cârnați din Germania, cu sos picant.

Și, desigur, nu putea lipsi desertul delicios din Italia, pe care l-am pregătit cu multă dragoste chiar eu – torta Tiramisu.

A fost o sărbătoare a gustului tradițional și european, care s-au împletit într-o armonie perfectă, iar la finele evenimentului am putut să ne delectăm cu aceste delicii și să facem poze la ungherașul foto, decorat original cu glume la tema artei culinare. Am imortalizat momente unice, fiind însoțite de cântece populare, în recital cu ansamblul folcloric „Țărăncuțele”, în frumosul port popular, ghidat de Anatol Ceremuș, dar și promițătorul interpret, Daniel Furtună, care au întregit buna dispoziție. La finele evenimentului, invitații speciali, gospodinele care au pregătit bucate, tinerii voluntari, artiștii, cât și toți cei implicați în buna organizare au fost decernați cu diplome de gratitudine din partea AO „Femeia de Azi”, administratoare Diana Russu.

A fost o experiență frumoasă pentru noi, tânăra generație și o motivație în plus, atât pentru a ne implica în viața satului prin participarea la diverse activități și proiecte, cât și pentru a deveni adevărate gospodine, astfel având o comunitate dezvoltată și prietenoasă, aducând Europa la noi Acasă.

Mulțumim, oaspetelui de onoare, coordonatoarei de proiect, Anișoara Bezărău (Centrul Contact), care ne-a onorat cu prezența, echipei AO „Femeia de Azi”, moderatoarei Ala Bugai, pentru acest inedit eveniment; tuturor invitaților și participanților, pentru implicare și promovarea valorilor europene, demonstrând încă o dată că Europa transformă vieți și comunități.

A fost o sărbătoare a talentului culinar, care a arătat că aromele nu au granițe, împletind într-o armonie perfectă gustul european cu tradiția.

Elena BANARU, s. Sofia, corespondentă voluntară a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia