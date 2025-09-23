Profil Electoral // Liga Orașelor și Comunelor: partidul primarilor și calea spre nivelul parlamentar

Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a fost înregistrat în mai 2023, la inițiativa unui grup de aleși locali din Republica Moldova, care au definit formațiunea drept o mișcare social-politică a comunităților locale. Conducerea LOC este asigurată de trei copreședinți, ceea ce, în opinia membrilor partidului, subliniază ideea de susținere a politicilor pe principiul „de jos în sus” – de la susținători spre conducători. În cei puțin peste doi ani de la fondare, LOC a reușit să devină unul dintre pilonii Blocului Împreună, creat la scurt timp după alegerile locale din 2023, iar peste aproape un an să iasă din bloc, pentru a porni pe cont propriu în alegerile parlamentare din anul curent. Liderul partidului, Alexandrul Bujorean, este primar al orașului Leova din 2019 și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, LOC vine cu o listă de 54 de candidați și cu mesajul pentru alegători „Cu fața spre popor!”.

Partidul tuturor primarilor

LOC a fost creat pentru ca vocea aleșilor locali – cei care au primit susținerea populației, dar sunt ignorați de guvernare – să fie auzită, iar valoarea lor – recunoscută.

„Liga Orașelor și Comunelor se formează nu dintr-o ambiție politică. Noi și colegii noștri din întreaga țară am fost mandatați cu vot de încredere în localitățile de unde venim. Ne dorim asocierea și consolidarea celor care stau și au stat zeci de ani la fundamentul statului Republica Moldova, dezvoltându-l prin administrarea eficientă a treburilor publice. Pornim de la o realitate politică evidentă – mai mult din 1/3 din aleșii locali nu se identifică cu nicio formațiune politică, inclusiv cu cele pe listele cărora au fost aleși. Majoritatea din ei nu intenționează să adere la partidul de guvernământ. În rezultat, cei mai populari aleși din această țară, primarii satelor și orașelor Moldovei, care au fost cotați cu cel mai înalt nivel de încredere din partea populației, ajung să nu fie reprezentați și asociați politic. Primarii sunt neglijați, ignorați și văzuți ca un nivel inferior de administrare publică”, a declarat atunci Alexandru Bujorean, primar al orașului Leova.

Bujorean a specificat că formațiunea nu este una de opoziție și își doresc doar să își facă vocea auzită, fiind un partid al primarilor.

Pe pagina web a formațiunii scrie că „În data de 11 august 2023, Consiliul Politic Național LOC a luat decizia că Liga va merge la alegerile locale generale din noiembrie 2023 în afara oricărui bloc sau alianțe politice, înaintând și promovând propriii candidați pentru funcțiile de primari, consilieri locali, raionali și municipali. În același timp, Liga Orașelor și Comunelor se declară deschisă pentru discuții și colaborări postelectorale, în vederea creării majorităților la nivel local și raional, cu acele formațiuni și acei aleși locali care împărtășesc valorile LOC și pledează pentru o autonomie și o dezvoltare locală veritabilă.

În cadrul alegerilor locale generale din noiembrie 2023, LOC a înaintat 943 de candidați pentru 67 de consilii raionale și municipale și 53 de candidați pentru funcții de primar.

Candidatul LOC pentru capitală – reținut

În septembrie 2023, candidatul LOC la funcția de primar al mun. Chișinău, Mihail Bagas, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, fiind acuzat de finanțarea ilegală a partidelor și corupție în proporții deosebit de mari. LOC atunci și-a retras suportul politic pentru candidatul reținut.

Totodată, ex-deputata Arina Spătaru, cunoscută pentru că a acționat sub acoperire pentru a deconspira schemele prin care deputatul fugar Ilan Șor finanțează partide politice în Republica Moldova, a declarat că LOC ar fi partidul politic pro-european care urma să fie preluat de Șor. Președintele LOC, Alexandru Bujorean, a negat atunci aceste acuzații și a declarat că formațiunea nu are nicio tangență cu acțiunile pretins ilegale săvârșite de candidatul reținut, căruia doar i s-a oferit o „platformă politică pentru a candida”.

„Conducerea unui partid este aleasă de organele decizionale ale acestuia, forul suprem fiind Congresul. Pentru ca cineva din anturajul lui Șor sau oricine altcineva să poată „prelua” conducerea LOC, ar fi fost nevoie de votul majoritar al delegaților desemnați de organizațiile de partid, fapt care niciodată nu ar fi fost admis de membrii formațiunii pro-europene”, a declarat atunci Bujoreanu.

În urma alegerilor locale generale din noiembrie 2023, LOC a obținut 22 de mandate în consiliile raionale și municipale, precum și 16 totolii de primar.

Alternativa proeuropeană

La o lună după alegerile generale locale, în decembrie 2023, LOC a intrat în coaliție cu Partidul Demnitate și Adevăr (PDA) și Partidul Schimbării (PS) pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova, parteneriatul fiind stabilit pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

Liderii celor trei partide au declarat atunci că prin consolidarea partidelor proeuropene se urmărește contribuirea la fortificarea sistemului pluripartidist din Republica Moldova, oferirea unei alternative proeuropene, accelerarea proceselor democratice și garantarea parcursului european al țării. Coalița ar fi, potrivit liderilor celor trei formațiuni, rezultatul unei maturități politice a acestora și ea poate deveni o alternativă pentru Partidul Acțiune și Solidaritate.

În 2024, cele trei partide și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) constituie Blocul electoral Împreună , însă CUB, în scurt timp, s-a retras din formațiune. Anume cu cele trei partide în componență Blocul s-a înregistrat pentru participare în cadrul alegerilor prezidențiale și referendumului republican constituțional din 20 octombrie.

Candidat la fotoliul de președinte din partea blocului a fost desemnat istoricianul fost ministru și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Octavian Țîcu, care a primit 0,93% din voturi. În turul II al alegerilor prezidențiale LOC a susținut-o pe candidata PAS, Maia Sandu. „Divergențele și diferențele le vom discuta după, dar când țara arde, avem datoria morală să o salvăm. Salvăm Moldova și votăm, pe 3 noiembrie, Maia Sandu președinte”, a declarat Alexandru Bujorean.

LOC pleacă din Bloc

În iulie 2025, Liga Orașelor și Comunelor a anunțat că se retrage din Blocul Împreună și va candida separat în cadrul alegerilor parlamentarele. Unul dintre liderii LOC, Alexandrul Bujoreanu, a declarat că Blocul Împreună a devenit izolat, că în interiorul acestuia lipsește viziunea și asupra lui s-ar face presiuni ca acesta să candideze la parlamentare pe lista PAS.

„Narativul principal în interiorul blocului a devenit acela potrivit căruia singura șansă ca Blocul „Împreună” să acceadă în viitorul Parlament este să participe pe lista PAS sau în colaborare cu acest partid. O astfel de abordare le „răpește cetățenilor dezamăgiți șansa de a vota altfel de proeuropeni, iar acești oameni nu pot fi transformați în spălători de imagine ai unei guvernări care caută cu disperare legitimitate înainte de alegeri”, a declarat Bujorean.

Totodată, el a menționat că LOC rămânând deschis la colaborări cu formațiuni „oneste, necompromise și curajoase, cum este Platforma DA”.

„La 5 iulie 2025, denunțând tentativele de absorbție camuflată a forțelor sănătoase pro-europene de către majoritatea parlamentară actuală, Biroul Executiv Central a decis că LOC va merge separat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a lansat un apel către personalitățile din societate pentru a explora posibilitatea unei participări comune în alegerile parlamentare pe platforma LOC. Moldova are nevoie de o opțiune pro-europeană autentică, necompromisă, născută din comunități locale, subliniind că fiecare vot contează, nu există există vot inutil, ci doar politicieni inutili. Mișcăm Moldova din loc!”, scrie pe pagina web a LOC.

Foștii colegii de Bloc s-au arătat dezamăgiți de decizia și „strategia neclară și din ce în ce mai centrată pe critica exclusivă a forțelor pro-europene”.

Cu o lună mai devreme, LOC organizase o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre „importanța consolidării forțelor pro-europene pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie”. Bujorean a anunțat atunci că partidului și Blocului Împreună s-a alăturat ex-ministru al apărării, Vitalie Marinuță.

Foști miniștri, deputați și mulți primari

Pe lista candidaților LOC se regăsesc mai multe nume cunoscute, printre care Iordanov Iordanca-Rodica, ex ministră a Mediului, fostul deputat și ex-președinte al raionului Hîncești, Grigore Cobzac, primarul de Edineț, Constantin Cojocari, primarul orașului Ștefan-Vodă, Vladislav Cociu, consilierul în Consilul municipal Cahul, care a candidat, în 2019, la funcția de primar al mun. Cahul din partea Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, Sergiu Rența.

Președintele cu începuturi PLDM-iste

Alexandru Bujorean este jurist de formare, a absolvit Universitatea Liberă Internațională din Moldova. A activat în calitate de Preşedinte al Uniunii Teritoriale Leova a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND”. Între 2011-2016 a fost șef-adjunct al Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat.

Între 2016-2019 a fost administrator al unei întreprinderi, iar în 2019 Bujorean devine primar al orașului Leova.

În politică Alexandru Bujorean a pășit devenind membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). El a deținut funcția de secretar al Organizaţiei Teritoriale Leova a PLDM, ulterior devenind președinte al acesteia. În 2017, el a fost votat în calitate de vicepreşedinte al partidului.

În martie 2019, Bujorean a fost printre cei care au lansat inițiativa social-politică Mișcarea de Eliberare a Moldovei, ca o formă de protest față de rezultatul trucat al alegerilor. Reprezentanții Mișcării au organizat un marș pietonal de protest, de la Cahul la Chișinău, care s-a încheiat cu o acțiune de protest „contra unui Parlament nereprezentativ și ilegal”.

În aprilie 2021, Alexandru Bujorean, vicepreședinte al PLDM și primar de Leova, a preluat funcția de președinte al partidului după ce liderul formațiunii, Vlad Filat, și-a anunțat demisia . În luna august a aceluiași an, Bujorean s-a retras din funcția de președinte interimar al PLDM, motivând pasul prin de necesitatea implicării plenare în funcția de primar al orașului Leova, iar peste un an se va anunța crearea Partidului LOC.

Avere și interese

În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, Alexandru Bujorean a indicat un venit de 431472,26 de lei din salariul de primar și 143,41 de euro dobândă obținută de la o companie din Estonia, unde deține acțiuni. Alți 62590,28 de lei au completat bugetul familiei din indemnizația soției.

Familia are în proprietate un lot de teren intravilan și un autoturism Ford Grand C Max, fabricat în 2016. Bujorean a mai indicat că are contractate două credite în sună de 175000 de lei și 180000 de lei.

La 14 august 2025, Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a solicitat[1] Comisiei Electorale Centrale înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care urmează a fi ales la 28 septembrie 2025. Cererea a fost aprobată la 21 august prin Hotărârea CEC nr. 3828[2], cu o singură modificare pe parcursul perioadei electorale.