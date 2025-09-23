37.3 milioane lei – indemnizațiile de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă au fost finanțate de  Casa Națională de Asigurări Sociale

De către
OdN
-
0
15

 Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că  a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 37.3 milioane lei.

Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web oficială a autorității, găsiți răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații, accesați pagina oficială www.cnas.gov.md și urmăriți postările noastre pe Facebook, Instagram și canalul de Telegram.


Articolul precedentProfil Electoral // Liga Orașelor și Comunelor: partidul primarilor și calea spre nivelul parlamentar
Articolul următorPropaganda Kremlinului promovează ideea că România pregătește o intervenție militară în R. Moldova după alegeri
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.