Președinta Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”

Republica Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, care a îndemnat cetățenii să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, informează moldpres.md

În cadrul unei adresări video, șefa statului a vorbit despre „anii grei de luptă cu un regim corupt, periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre”.

„Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care, acum 10 ani, a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt, periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre. A fost mai greu decât ne-am imaginat, dar nu am renunțat, nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului. Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că, în locul unor hoți, s-au avântat alții, cumetrii cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani, am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții”, a declarat Maia Sandu.

Oficialul s-a referit la procesul de aderare la Uniunea Europeană și reformele realizate în ultimii ani. Maia Sandu a chemat cetățenii la unitate și implicare pentru a duce țara spre un viitor mai bun, în pace.

„Situația pe care am moștenit-o nu a fost ușoară și nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize și, cel mai grav, s-a început un război în vecinătatea noastră. Noi ne-am mobilizat. Am pornit reformele, am oprit schemele și am demonstrat întregii luni că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoși, nu hoți și trădători. Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit, în sfârșit, procesul de aderare la Uniunea Europeană. Privind în urmă, acești 10 ani au fost foarte intenși, dar știu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriați sau că sunt obosiți să salveze țara. Să știți că pe asta contează Kremlinul și pe asta contează corupții. Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări, să fim conștienți de ele și să ne le asumăm. Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul nostru și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova. Moldova, ești frumoasă și curajoasă. Mergi înainte spre un viitor mai bun, în pace”, a afirmat Maia Sandu.

Duminică, 28 septembrie curent, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege deputații viitorului Legislativ.