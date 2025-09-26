Zvon fals despre citații de recrutare militară

Pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora „locuitorii din Chișinău raportează că primesc din ce în ce mai des citații de recrutare militară: „Conform diferitelor estimări, numărul unor astfel de citații a ajuns deja la câteva mii, stârnind discuții active pe rețelele de socializare” (în original: «По разным оценкам, количество таких повесток уже достигло нескольких тысяч, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях»).
În realitate, „discuțiile active pe rețelele de socializare” sunt inventate, iar Ministerul Apărării a dezmințit informațiile. „Pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război”, se arată într-un comunicat publicat pe canalul de Telegram al instituției. Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații cetățenilor și că toate aceste informații sunt mincinoase. „Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituțiile statului și manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfășurare”, a adăugat instituția.