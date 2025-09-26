Percheziții la Soroca legate de organizația criminală „ȘOR”: bani și liste sorocenilor ridicate de poliție

Polițiștii și procurorii din Soroca au descins astăzi în mai multe locații din oraș și din raion, într-o amplă operațiune vizând coruperea alegătorilor. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani în diverse valute, liste cu persoane și materiale de propagandă ale unor formațiuni politice susținute de organizația criminală „ȘOR”.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale care vizează tentative de influențare ilegală a alegătorilor înaintea scrutinului parlamentar.

În urma descinderilor, la domiciliul unei femei de 54 de ani, polițiștii au găsit înscrisuri cu liste de persoane și numere de telefon, carnete cu însemne electorale, mai multe telefoane mobile, mijloace bănești în diferite valute și un suport electronic de stocare a datelor.

La domiciliul unei femei de 67 de ani, anchetatorii au ridicat decizii judecătorești, calendare și pliante cu simbolistică electorală, materiale publicitare, un telefon mobil și un laptop.

De asemenea, la locuința unui bărbat de 66 de ani, au fost găsite carnete cu înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, pliante, ziare, pancarte și steaguri cu însemne ale unor formațiuni politice participante la alegeri, susținute de organizația criminală „ȘOR”.

Într-un spațiu folosit ca sediu al unei formațiuni politice din Soroca, polițiștii au descoperit liste cu susținători, înscrisuri, un laptop și un suport de stocare electronică. Reprezentanții poliției au precizat că acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, iar probele colectate urmează să fie analizate pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a modului în care s-au desfășurat acțiunile de corupere a alegătorilor.

Cazul scoate la iveală o nouă schemă de manipulare electorală care implică rețele locale și resurse logistice considerabile. Autoritățile anunță că vor continua investigațiile pentru a preveni influențarea ilegală a votului și pentru a asigura desfășurarea corectă a scrutinului.