Preotul Maxim Melinti biruie „balaurul”. Anunțul făcut de avocatul său

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei împotriva Comunității Religioase Parohia Ortodoxă cu Hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, carea trecut doi ani în urmă la Mitropolia Basarabiei.Mitropolia Moldovei a acționat în judecată biserica Cererea a avut dept subiect trecerea dreptului de folosință asupra clădirii bisericii. Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a preoților din localitățile Republicii Moldova, care vor să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei. Cei care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în stradă, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați. În același timp, reprezentanții Mitropoliei Moldovei declară că subiectul este unul tratat cu subiectivism de mass-media, iar reprezentanții Ministerului Culturii nu exclud că unele contracte încheiate cu Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove ar putea fi renegociate de la zero, cu participare mai largă.

„Un nou câștig în instanța de judecată pentru o parohie a Mitropoliei Basarabiei! La 1 noiembrie 2023, Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă cu Hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, mun. Chișinău a părăsit jurisdicția Mitropoliei Moldovei și a aderat la Mitropolia Basarabiei. Drept urmare, Mitropolia Moldovei a intentat două acțiuni în justiție împotriva acestei comunități religioase: una de evacuare (care a fost suspendată până la soluționarea irevocabilă a dosarului privind folosința celor peste 800 de biserici cu statut de monument istoric) și cealaltă acțiune de declarare a nulității procesului verbal de aderare la Mitropolia Basarabiei. Astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Centru a respins cererea de chemare în judecată depusă împotriva Comunității Religioase Parohia Ortodoxă cu Hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, mun. Chișinău, considerând ca fiind perfect legale actele (procesul verbal, statutul etc) prin care această comunitate a revenit în componența Mitropoliei Basarabiei. În cadrul procesului, alături de Preotul Maxim Melinti am demonstrat instanței că actele întocmite în noiembrie 2023 sunt conforme cu cerinețe legii, iar reclamanta nu a contestat Decizia Agenției Servicii Publice privind acceptarea actelor prin care s-a decis aderarea comunității în componența Mitropoliei Basarabiei. Fiecare comunitate religioasă este în drept să decidă, în virtutea dreptului canonic și istoric, de a reveni în componența Patriarhiei Române, de unde a fost smulsă cu sila, prin ocupație militară și canonică, în august 1944. Hotărârea judecătorească poate fi contestată în instanța de apel în termen de 30 de zil”, a scris avocatul Iulian Rusanovschi, care a reprezentat comunitatea în instanță.

La sfârșitul lunii decembrie a anului 2023, Maxim Melinti, parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, a anunțat desprinderea de Mitropolia Moldovei și aderarea la Mitropolia Basarabiei.

„Aderarea de-a lungul anilor a fost solicitată de către creștinii și enoriașii satului Ghidighici care și-au expus în acești ani dorința fermă de a reveni la Biserica-Mamă, la origini culturale, spirituale și la origini istorice. Este, întâi de toate, un act de recunoștință în fața înaintașilor noștri, a strămoșilor noștri, îndeosebi a sfinților părinți Dosoftei, Varlaam, Gurie Grosu, Alexei Mateevici, a marilor compatrioți de ai noștri – Ion și Doina AldeaTeodorovici, Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Leonida Lari și a băștinașului nostru Ion Timofei Costin, care a făcut parte din Sfatul Țării și a devenit primar de Chișinău în anii 40 ai secolului trecut. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!”, a subliniat Melinti.