Statul ar putea încasa circa 1.000.000.000 de lei pe an din taxarea coletelor din China

Republica Moldova ar putea încasa la buget până la un miliard de lei pe an dacă ar aplica taxe pe produsele cumpărate online, susţine ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

„Nu exclud că poate depăși un miliard pe an doar din venituri ratate din contul neimpozitării importurilor care, în mod normal, în import s-ar impozita”, a declarat Andrian Gavriliță, citat de Newsmaker.

Anterior, premierul Alexandru Munteanu a declarat că introducerea unor taxe pentru coletele comandate de moldoveni de pe platforme precum Temu și AliExpress este „necesară” atât din motive economice, cât și din rațiuni de siguranță. Oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor finalizează acum cadrul de reglementare, iar măsurile vor fi anunțate în curând.

„Noi discutăm acum cu Ministerul Finanțelor să reglementăm această activitate și sunt multe întrebări, evident, legate și de siguranță – ce vine în acele colete. Dar este și partea economică, care trebuie reglementată. Deci, o să facem niște schimbări”, a spus premierul, într-o emisiune de la Jurnal TV.

Șeful Executivului a precizat că statul nu poate menține un regim fără reguli în contextul volumelor tot mai mari de colete importate și al riscurilor asociate.

„Acum nu există niciun fel de taxe din partea Republicii Moldova. Aceste taxe, după toate discuțiile pe care le-am avut cu Ministerul Finanțelor, sunt necesare. Deocamdată, n-am finalizat cadrul, dar imediat ce facem lucrurile astea, sigur vă anunțăm și îi anunțăm pe toți consumatorii”, a declarat Munteanu.

Premierul a menționat că regulile noi vor ține cont de două aspecte: siguranța coletelor, pentru a preveni introducerea în țară a unor produse riscante sau neconforme, precum și echitatea economică, în contextul în care operatorii locali se confruntă cu o concurență neloială din partea platformelor care expediază bunuri fără taxe și controale.

„Reglementările finale urmează să fie prezentate publicului imediat ce Ministerul Finanțelor finalizează cadrul legal”, a punctat Munteanu.

Discuțiile despre introducerea taxelor au devenit necesare din cauza creșterii masive a popularității platformelor Temu, Joom, Shein sau AliExpress în Republica Moldova, unde livrările au depășit volumele istorice.

Amintim că, în octombrie, deputatul PAS Radu Marian a declarat că „produsele irealist de ieftine” din China, cumpărate prin intermediul platformelor internaționale, afectează vânzările agenților economici din Moldova. Acesta a precizat că autoritățile analizează soluții pentru „a găsi un compromis pentru ambele părți”.

Colaj: Știri.md