Ultima versiune a planului de pace propus de Trump pentru Ucraina – ce prevede aceasta?

Presa internațională a făcut publică cea mai recentă versiune a planului de pace propus de președintele Donald Trump, transmis autorităților de la Kiev. Documentul cuprinde patru componente principale: un acord în 20 de puncte între Ucraina, Rusia, SUA și Europa; angajamente de securitate pentru Ucraina; garanții ale SUA privind NATO; și un acord bilateral între SUA și Rusia, transmite moldpres.md

Planul prevede menținerea controlului Rusiei asupra Crimeii, regiunilor Luhansk și Donețk, modificarea statutului acestora fiind posibilă doar pe cale diplomatică. În Donețk, se propune crearea unei zone tampon demilitarizate pe aproximativ 30% din teritoriu, zona neincluzând forțele armate ale părților. Astfel, forțele ucrainene ar urma să fie retrase din regiune, în timp ce controlul efectiv asupra zonei ar rămâne în mâinile Rusiei.

În regiunile Zaporojie și Herson se propune menținerea liniei actuale de contact, iar Rusia ar urma să-și retragă trupele din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk. După stabilirea parametrilor, părțile se angajează să nu modifice situația prin forță.

Planul include relansarea centralei nucleare de la Zaporojie sub un operator american, cu transferarea a 50% din energia produsă către Ucraina și restul către Rusia, așa cum era prevăzut în versiunea inițială. De asemenea, cerința ca Ucraina să nu adere la NATO este înlocuită de un angajament al Alianței de a nu se extinde și de a nu invita Ucraina ca membru. SUA se angajează să modereze dialogul dintre NATO și Rusia și să se opună desfășurării trupelor străine în Ucraina.

Forțele armate ucrainene ar urma să fie limitate la 800.000 de militari în timp de pace, față de 600.000 în varianta inițială. Planul prevede garanții de securitate similare articolului 5 al NATO, fără obligația directă de a interveni militar în cazul unui atac, dar cu promisiunea unui „răspuns militar puternic” în cazul unui atac semnificativ, intenționat și prelungit din partea Rusiei.

Pe partea economică și politică, SUA sprijină aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027 și acces preferențial temporar la piața UE. Planul include organizarea cât mai rapidă a alegerilor în Ucraina după semnarea acordului și crearea unui fond de investiții americano-european de 200 de miliarde de dolari pentru reconstrucție, finanțat și din activele rusești înghețate, conform unor proceduri convenite cu partea europeană.

Acordul bilateral SUA–Rusia prevede angajamente reciproce: SUA renunță la susținerea aderării Ucrainei la NATO și se angajează să împiedice desfășurarea trupelor străine în Ucraina, iar Rusia se obligă la politici de non-agresiune și cooperare economică. De asemenea, se prevede crearea unui instrument comun pentru proiecte SUA–Rusia, folosind 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate.