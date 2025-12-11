I-a cerut unui trecător bani, dar a primit un cuțit în inimă. Inculpatul – condamnat la 10 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor.

Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău, inculpatul, care era în stare de ebrietate, a fost rugat de un trecător să îl ajute cu bani. Din acest motiv, între ei s-a iscat o ceartă, Apoi, inculpatul a scos un cuțit și l-a înfipt pe bărbat în partea stângă a toracelui. După ce a fost înjunghiată, victima a căzut la pământ și a cerut ajutor. Datorită intervenției rapide a martorilor și a poliției, agresorul a fost identificat, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Expertiza medico-legală a demonstrat că lovitura de cuțit a provocat răni grave, inclusiv afectarea inimii și a plămânilor, hemoragie internă, precum și o leziune de coastă, punând în pericol viața victimei.

În fața instanței, inculpatul nu și-a recunoscut vina, informează procuratura.md

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

În contextul numeroaselor crime violente comise sub influența alcoolului, îndemnăm cetățenii să consume băuturi alcoolice în mod responsabil și să evite situațiile care ar putea degenera în comportamente periculoase sau ilegale.