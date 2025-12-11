Decis! Consiliul raional Soroca a transmis Direcției Finanțe un automobil de marca Șkoda

În cadrul Ședinței extraordinare a Consiliului raional Soroca, care se desfășoară astăzi, 11 decembrie,  s-a decis că, un automobil de marca Șkoda, a.f.2012 se transmite Direcției Finanțe, deși consilierii PAS au avut altă propunere.

Vă reamintim că, anterior Direcția Finanțe a făcut mai multe tentative pentru procurarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat suma de 340 mii de lei, adică circa 17 mii de euro.

Revenind la propunerea consilierilor din fracțiunea PAS, aceasta a fost următoarea:  automobilul să fie transmis IMSP Rudi, pentru medicul de familie din satul Tătărăuca Veche, care deservește circa 1.700 de persoane din șapte sate (la Direcția Finanțe automobilul v-a fi utilizat de opt persoane – red.) și care mereu apelează la mașini de ocazie.

Până la urmă, majoritatea  consilierilor au votat pentru ca automobilul să fie transmis Direcției Finanțe, inclusiv pe motiv că administrația IMSP Rudi nu a solicitat să i se fie alocat un automobil…


