Stăpânii Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din Bălți

De la fondare, în 2019, Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți a activat la limita legii, în lipsa mai multor autorizații ANSA și cu un management defectuos. În șase ani de activitate, instituția a avut șapte administratori, doi dintre care au intrat în conflict cu legea. Unul a ajuns pe banca acuzațiilor, pentru delapidarea averii întreprinderii municipale. Altul a fost luat la ochi de inspectorii de integritate pentru că a încheiat contracte cu firma tatălui său fără să declare conflictul de interese. Mai mult, pe teritoriul Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți a funcționat și o Clinică Veterinară neautorizată. Detalii, în ancheta realizată de NordInfo și CU SENS.

La marginea orașului Bălți, pe un teren de aproape un hectar, acum șase ani a fost construit Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân, instituție publică aflată în subordinea Consiliului municipal Bălți. Deși acesta poate primi simultan 300 de câini, în ziua în care am realizat filmările, în cuștile metalice erau în jur de 400 de patrupezi, scrie cusens.md

STELA TARLAPAN, șefa adjunctă a Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din mun. Bălți: Da, iată, aceștia toți, noi avem șase rânduri de voliere și acolo avem încă 12 voliere. Acești câini au fost aduși în timp, din 2019, de când s-a fondat instituția. Tot erau aduși, că-s agresivi, că-s mulți. Ei s-au strâns în această cantitate.

De la fondare, în 2019, Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți a avut șapte administratori, dintre care trei – interimari. Unii au stat în funcție doar câteva săptămâni. Alții, câteva luni. Cel mai longeviv, Vitali Savciuc, a condus instituția patru ani și a fost și cel mai controversat. Vitali Savciuc a fost numit administrator al instituției în septembrie 2019, de fostul primar al municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, și a deținut această funcție până în data de 20 noiembrie 2023. Întâmplător sau nu, acesta a demisionat la doar o zi după ce primar a fost ales Alexandr Petkov. Noul administrator al Centrului a devenit atunci Ion Rotaru, care, însă, a demisionat după doar nouă zile. Într-o notă de serviciu adresată primarului, Rotaru a explicat motivul, menționând între altele că: „Am solicitat să mi se transmită prin act de primire-predare documentele aferente activității instituției pe toată perioada de la constituirea acesteia, cum sunt de exemplu: actele constitutive, ordine/registre de înregistrare a acestora, statul de personal cu schemele de încadrare pentru fiecare an de activitate, dosarele personale ale angajaților, documentele contabile, etc. […] Toate încercările mele de a obține informații suplimentare au eșuat și am primit refuz indirect sub diferite pretexte”.

Astfel, pe 7 decembrie 2023, Petkov a dispus inițierea unei misiuni neplanificate de audit intern al activității Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân, pentru a verifica dacă resursele instituției au fost gestionate corespunzător. Am mers la Serviciul de Audit Intern din cadrul Primăriei municipiului Bălți pentru detalii. Pe Ala Cojocari, șefa serviciului și conducătoarea echipei care a efectuat controlul, nu am găsit-o la birou, așa că am contactat-o telefonic.

Reporter: Am dori să discutăm cu dumneavoastră, să ne povestiți, să ne spuneți succint care au fost abaterile depistate? ALA COJOCARI, șefa Serviciului audit intern, Primăria mun. Bălți: Dumneavoastră dacă faceți așa o solicitare o faceți direct doar prin primar, pentru că eu nu pot să vin la dumneavoastră și să vă divulg informația. Cu atât mai mult, dosarul, din câte cunoașteți, e la CNA.

Am încercat să obținem un comentariu și de la auditoarea Aliona Grădinaru. Fără succes, însă.

ALIONA GRĂDINARU, auditoare internă, Serviciul audit intern, Primăria mun. Bălți: Eu nu vă pot da informații, ne scuzați! La noi misiunea de audit presupune principii de confidențialitate, de integritate și obiectivitate. Ne scuzați!

O notă informativă cu privire la rezultatele auditului a fost publicată pe site-ul Primăriei municipiului Bălți. Mai multe detalii ne dă consilierul municipal, Victor Rusu.

VICTOR RUSU, consilier municipal Bălți: S-au găsit, de exemplu, contracte în valoare de câteva sute de mii de lei, încheiate de fosta administrație cu alte companii dubioase, contracte pentru achiziționarea hranei pentru aceste animale. Un alt element interesant a fost că alimentau un autovehicul de la Centrul de adăpost care este pe benzină, dar în achiziție era cumpărarea motorinei în valoare de peste 40 de mii de lei, un aspirator pentru mobilă în valoare de 20 de mii de lei. Deci, niște bani care nu au fost justificați nici într-un fel.

În urma auditului, Alexandr Petkov a sesizat Centrul Național Anticorupție, care în primăvara anului 2024 a pornit propria anchetă. Am încercat, în repetate rânduri, să discutăm cu edilul municipiului Bălți la acest subiect, însă acesta a refuzat să ne ofere un interviu.

Reporter: Noi lucrăm la un material ce ține de activitatea Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân și avem câteva întrebări la dumneavoastră. ALEXANDR PETKOV, primarul municipiului Bălți: Chemați, vă rog, poliția. Reporter: Dumneavoastră în primăvara anului 2024 ați depus o sesizare… ALEXANDR PETKOV, primarul municipiului Bălți: La revedere. Reporter: Domnule Petkov, haideți să stabilim un interviu. ALEXANDR PETKOV, primarul municipiului Bălți: La revedere, Nicolai. V-am spus, vă mulțumesc foarte mult. La revedere. Nu încălcați vă rog Codul, ce aveți voi acolo, de etică, vă rog foarte mult.

În baza sesizării primarului de Bălți, ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție au inițiat mai multe acțiuni de urmărire penală și au solicitat, inclusiv, efectuarea unei inspecții financiare la Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din Bălți. Verificarea a fost făcută de Inspectoratul Control Financiar de Stat, instituție subordonată Ministerului Finanțelor. Un document care confirmă acest lucru a ajuns și în posesia noastră. Din el aflăm că, în perioada 2019 până la jumătatea anului 2024, au fost „stabilite cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de 310,5 mii de lei”, au fost „admise cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 454,8 mii de lei”, cât și „încălcări ale cadrului normativ aferent achizițiilor publice”. Mai mult, Inspectoratul Control Financiar de Stat a cerut administrației Centrului să înlăture abaterile depistate și să nu le mai admită în viitor, iar Consiliului municipal Bălți, în calitate de fondator al instituției publice, i s-a recomandat să „asigure monitorizarea gestionării conforme de către Centrul de Adăpost pentru Animale fără Stăpân a mijloacelor financiare și a patrimoniului public”.

VICTOR RUSU, consilier municipal Bălți: Astea deja sunt suficiente pentru a ne da seama că lucrurile stau prost și că ce s-a făcut în toți anii precedenți la Centrul de adăpost ridică multe semne de întrebare. Este destul de gravă situația, fiindcă suntem în secolul XXI, tindem spre o lume modernă, o lume civilizată, în care nu ar trebui să existe astfel de momente când banii noștri sunt delapidați, banii tuturor cetățenilor orașului Bălți.

Familia Savciuc deține un apartament de aproape 64 de metri pătrați, într-un bloc din municipiul Bălți. Am bătut la ușă, însă nimeni nu ne-a deschis. Pe 23 aprilie 2025, Vitali Savciuc a fost reținut de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți, fiind, inițial – bănuit, iar, ulterior – învinuit că ar fi delapidat averea străină.

LEONID GAGIU, procuror, Procuratura municipiului Bălți: Vitali Savciuc este învinuit de comiterea infracțiunii prevăzută de articolul 191, alineatul 2 – delapidarea averii străine. Se învinuiește de faptul că, în perioada activității sale în calitate de administrator al întreprinderii municipale a delapidat averea prin angajarea fictivă a două persoane și preluarea salariilor de pe cardurile persoanelor respective, care, de fapt, nu activau în întreprindere.

Cauza penală a ajuns pe masa magistraților de la Judecătoria Bălți, iar dacă va fi găsit vinovat, Savciuc riscă pedeapsă sub formă de amendă între 42 500 și 67 500 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani. Partenera de viață a luiVitali Savciuc, Olga Savciuc, susține că soțul său este nevinovat și sugerează că dosarul ar fi rezultatul unor reglări de conturi.

OLGA SAVCIUC, soția lui Vitali Savciuc: Acolo e vorba de reglări de conturi. Și e legat de funcția mea, când am activat în cadrul primăriei, ca șefa auditului. Contabila-șefă, care activează în primărie, a dus contabilitatea și transfera toți banii pe contul soțului său. Pe nimeni nu interesează acest lucru?

În perioada în care a deținut funcția de administrator al Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân, Savciuc a ridicat un salariu lunar de circa 12 mii de lei. După ce și-a depus cererea de demisie din funcție, a activat puțin peste trei luni la Inspectoratul Control Financiar de Stat, unde a lucrat până în decembrie 2024, în calitate de specialist principal în Direcția Juridică. Ulterior, Savciuc s-a angajat inspector în cadrul Direcției Audit Intern a Serviciului Vamal, funcție din care a fost suspendat „până la emiterea unei sentințe definitive”.

Un alt administrator al Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți, ajuns în conflict cu legea, este Andrei Calchei, care a ocupat această funcție în perioada 22 decembrie 2023 – 1 iulie 2025. Calchei a intrat în vizorul Autorității Naționale de Integritate pentru că, din funcția de administrator al Centrului, a încheiat, în 2024, mai multe contracte pentru achiziționarea produselor cerealiere de la firma tatălui său, încălcând astfel regimul juridic al conflictelor de interese. Am vorbit cu Andrei Calchei la acest subiect pe când încă era în funcție.

ANDREI CALCHEI, ex-administrator al Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din mun. Bălți: Cu tata am făcut deoarece nimeni nu-mi dădea în datorie. Domnul Savciuc a plecat, dar a lăsat mari datorii la noi. Dumneavoastră cunoașteți bine că unde nu te-ai duce – toți vor banul înainte. Noi, cu părere de rău, nu putem da banul înainte și pe urmă să cumpărăm produsele.

Firma este specializată în produse de morărit și își are adresa juridică în satul Șofrîncani, raionul Edineț, unde și locuiește tatăl său.

Reporter: E conflict de interese, nu credeți? SERGHEI CALCHEI, proprietarul Bătrânelul-Pac SRL: Nu. Auziți, voi acum puteți să spuneți tot ce doriți, dar atunci nu spunea nimeni. Ei toți știau. Trebuia de hrănit câinii. Prima lună – ianuarie, am hrănit fără bani, a doua lună – fără bani, a treia lună ei s-au socotit (au achitat – n.r.) o parte. Crupe de grâu, orz, arpacaș de orz, cum dădeau comandă, dar și făină de porumb.

Neregulile de la Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân nu se opresc aici. În cadrul instituției, a funcționat și o Clinică Veterinară neautorizată. Ne spune asta, Karl Luganov, specialist în domeniul controlului și protecției animalelor care, din noiembrie 2024, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al Centrului.

KARL LUGANOV, președintele CA al Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din mun. Bălți: Pentru noi este, de fapt, o mare întrebare cum au fost efectuate sterilizările în lipsa documentelor necesare pentru utilizarea anestezicelor, cu ce medicamente s-a lucrat. Toate acestea ridică semne de întrebare, iar Consiliul nostru de Administrație intenționează să investigheze în continuare cum au avut loc aceste proceduri, în baza la ce, pentru că sterilizarea animalelor fără anestezie nu este permisă.

De regulă, autorizarea unor astfel de clinici o face Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt, ANSA, care într-un răspuns oficial ne-a spus că, în perioada anilor 2019-2024, Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din mun. Bălți nu a deținut autorizație sanitar-veterinară pentru unitatea „Clinică Veterinară”. Am discutat la acest subiect și cu șeful adjunct al subdiviziunii teritoriale a ANSA, Aurel Drobot.

AUREL DROBOT, șef adjunct de subdiviziune teritorială, ANSA: În primul rând, trebuie să fie efectuate de un medic veterinar cu studii superioare, doi – fiecare medicament aplicat trebuie să fie înregistrat în registrul de stat al medicamentelor și trei – unitatea trebuie să dețină act permisiv. Toate acțiunile care au fost efectuate în unitatea dată, până la primirea actului permisiv, se consideră ilegale. Nu neapărat la azilul dat, dar orice unitate, instituție care activează fără act permisiv, dar legea îl obligă să-l aibă, se consideră ilegale.

Mai mult, Centrul nu avea nici autorizație sanitar-veterinară de funcționare a instituției și nici autorizație pentru unitatea de transport cu care se efectua transportarea câinilor. Lipsa acestora a fost depistată abia în ianuarie 2025, după ce inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat, după ce au primit o petiție cu privire la condițiile de întreținere a animalelor. La întrebarea de ce, din 2019 până în 2025, ANSA nu a mers cu verificări la acest centru, Drobot a răspuns că:

AUREL DROBOT, șef adjunct de subdiviziune teritorială, ANSA: Nu au fost controale din considerentul că instituția dată nu a deținut act permisiv. Nu poate ANSA să facă controale neplanificate. Se organizează și controale inopinate, dar trebuie să fie în baza unei cereri, plângeri, sesizări. A știut un municipiu întreg și nimeni nu a bătut alarma, iar acum se primește că ANSA sunt cei mai răi, că ANSA nu a fost. Un municipiu întreg a știut, inclusiv și primăria, și Consiliul municipal, dar și Consiliul de Administrație a întreprinderii date, toți au știut.

L-am întrebat pe fostul primar de Bălți de ce Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân a activat în lipsa autorizațiilor ANSA și de ce nu s-au luat măsuri.

NICOLAI GRIGORIȘIN, fost primar al mun. Bălți: Dacă vorbim, deja, despre documentele veterinare, de ele trebuia să se ocupe administratorul întreprinderii. Adică, primarul nu trebuia să se ocupe de asta. Cât privește informațiile pe care mi le raportau atunci șefii direcțiilor, totul era în lucru și totul mergea, administrația adăpostului funcționa. Directorul adăpostului raporta mereu că totul e bine la el, totul e în regulă și în ordine.

După controlul ANSA, conducerea Centrului a reușit să obțină două din cele trei autorizații. În iunie 2025, ANSA a revenit cu un control repetat și l-a sancționat contravențional pe administratorul de atunci, Andrei Calchei, pentru lipsa autorizației de funcționare a unității de transport. În scurt timp, acesta și-a dat demisia. Administrator interimar a fost numit unul dintre membrii Consiliului de Administrație al instituției, Marius Frecăuțeanu.

MARIUS FRECĂUȚEANU, administratorul interimar al Centrului de adăpost pentru: Primul lucru pe care l-am făcut, în calitate de director interimar, am înregistrat statutul nou și regulamentul nou de funcționare. Ambele sunt în acces deschis. Ambele presupun un set de măsuri foarte importante, cum trebuie să funcționeze azilul, care sunt obiectivele noastre, ce număr de femele și masculi trebuie să fie sterilizate în fiecare lună, ce fel de servicii trebuie să prestăm și unde trebuie să ajungem. De fapt, e o strategie de dezvoltare pentru următoarea perioadă.

Noul administrator are planuri mari. Vrea să mărească numărul de voliere, adică spațiile de adăpost pentru câini.

MARIUS FRECĂUȚEANU, administratorul interimar al Centrului de adăpost pentru: De asemenea, până la finele anului o să construim și o zonă de plimbare pentru animale, ceea ce sperăm ca va contribui semnificativ la adopția animalelor. Dorim pe viitor să putem presta servicii ca să avem un pic de autofinanțare și să nu depindem așa de mult de bugetul, inclusiv central, ceea ce ar spori și capacitățile noastre financiare, spectrul de servicii pe care să-l putem oferi societății.

Până planurile vor deveni realitate, statistica cazurilor de persoane atacate și mușcate de câinii fără stăpâni de pe strazile Bălțiului rămâne, în continuare, îngrijorătoare. În primele nouă luni ale acestui an, la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Bălți au fost înregistrate 377 de cazuri de persoane mușcate de maidanezi, dintre care 157 sunt copii. Totodată, în Departamentul asistență medicală specializată de ambulator, la medicul rabiolog s-au adresat 417 persoane, dintre care 285 de copii.