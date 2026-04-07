Premieră cu farmec de poveste pentru cei mici: „Basme din coliba albastră” / VIDEO

Astăzi a avut loc premiera spectacolului „Basme din coliba albastră”, inspirat din universul plin de sensibilitate al scriitorului Spiridon Vangheli. Spectacolul a reușit să transforme scena într-un tărâm de poveste, unde personajele îndrăgite au prins viață și au purtat publicul într-o călătorie plină de învățăminte, emoții și imaginație. Prin decoruri sugestive, costume viu colorate și o interpretare autentică, actorii au oferit copiilor o experiență memorabilă, apropiindu-i de frumusețea basmelor.