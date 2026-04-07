Mâine, 8 aprilie, la Chișinău se va desfășura Marșul Femeilor Rome.

De către

Pentru al șaselea an consecutiv Platforma Femeilor Rome „Romni”, în colaborare cu UN Women Moldova, organizează Marșul Femeilor Rome. Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaționale a Romilor, desfășurată anual pe 8 aprilie, scrie diez.md

Potrivit organizatorilor, marșul își propune să atragă atenția societății și autorităților asupra barierelor pe care încă le întâmpină reprezentantele acestei comunități în exercitarea drepturilor prevăzute de lege, inclusiv accesul liber la justiție.

Marșul va începe din fața Oficiului Poștal Central (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 134) la ora 9:00. Traseul va include opriri în fața Președinției, Parlamentului și Guvernului, unde participantele și participanții vor transmite mesaje de susținere și solidaritate.

La eveniment vor participa femei rome din Republica Moldova și refugiate din Ucraina, precum și reprezentanți/reprezentante ai/ale autorităților publice, ai/ale partenerilor de dezvoltare și ai/ale ONG-urilor de profil.