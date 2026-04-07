Eroii din povești au coborât printre copii

Programul sugestiv intitulat „Vine-ncet pe o potecă povestea de la bibliotecă”, organizat în parteneriat cu IET Nr. 1 „Prichindel”, grupa „Floricica”, sub îndrumarea doamnei educator Țușca Lilia, a adus în sufletele copiilor bucurie, emoție și curiozitate. Atmosfera a fost una plină de culoare și entuziasm, în care cartea a devenit puntea dintre realitate și universul fantastic al poveștilor.

Cei mici au trăit momente de neuitat atunci când au descoperit că personajele îndrăgite pot prinde viață chiar în fața lor. Surpriza zilei a fost întâlnirea cu Baba-Hârca, un personaj bine cunoscut din povești, care i-a provocat pe copii la dans, voie bună și interacțiune. Cu multă energie și entuziasm, copiii au recitat poezii și au demonstrat că sunt adevărați iubitori de carte și buni cunoscători ai poveștilor.

Activitatea a avut drept scop apropierea copiilor de lectură, stimularea imaginației și dezvoltarea dragostei pentru carte încă de la cele mai fragede vârste. Prin astfel de inițiative, biblioteca își consolidează rolul de spațiu educativ și creativ, unde fiecare copil poate descoperi plăcerea lecturii și farmecul poveștilor.

