Important! Vizele emise de autoritățile din Israel, care expiră în perioada 1 aprilie – 31 mai, vor fi prelungite automat

Vizele emise de autoritățile din Israel, care expiră în perioada 1 aprilie – 31 mai 2026, vor fi prelungite automat cu trei luni. Anunțul a fost făcut astăzi de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandru Roitman, comunică moldpres.md

Oficialul a anunțat că instrucțiunile au fost emise de Autoritatea pentru Populație și Imigrație. Măsura vizează cetățenii străini aflați în Israel la momentul publicării deciziei.

Aceasta se referă la nivelul B1 – viză de muncă, B2 – viză turistică, B4 – viză pentru voluntariat, A1 – viză de ședere temporară, A2 – viză de student (cu excepția stagiarilor din agricultură), A3 – viză pentru clerici, A4 – viză pentru însoțitori, A5 – viză de ședere temporară, vize de intrare (entry visas), permise emise pentru reunificarea familiei și în scopuri umanitare.

Prelungirea este automată și nu este necesară prezentarea la birourile Ministerului de Interne.

Conform datelor Ministerului Afacerilor Externe, în Statul Israel locuiesc aproximativ 15 mii de cetățeni moldoveni.