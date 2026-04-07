Combaterea traseismului politic, „Ora Guvernului” și „Ziua Opoziției” – legislativul ar putea avea un Cod modificat

Un proiect de lege ce prevede modificarea Codului Parlamentului a fost înregistrat în Legislativ. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unui briefing, de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ Ana Calinici, Vasile Grădinaru și Igor Talmazan, comunică moldpres.md

Vicepreședintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Vasile Grădinaru, a anunțat că noul document vine să actualizeze regulile de activitate ale Legislativului.

Potrivit autorului, proiectul nu este unul nou, ci are o istorie mai lungă, fiind analizat și în legislatura precedentă. Inițial, documentul includea atât organizarea și funcționarea Parlamentului, cât și aspecte legate de etica și statutul deputatului.

„Ulterior, pentru a eficientiza procesul legislativ, proiectul a fost divizat în două inițiative distincte. Astfel, componenta privind etica și conduita a fost adoptată în prima lectură, iar actualul proiect vizează strict organizarea și funcționarea Parlamentului”, a opinat deputatul.

Actualizarea regulilor și combaterea traseismului politic

Noul cod își propune să modernizeze cadrul legislativ, în condițiile în care regulamentul actual datează din anul 1996. Unul dintre obiectivele principale este prevenirea traseismului politic. Astfel, deputații care părăsesc o fracțiune vor putea activa doar ca neafiliați, iar constituirea unei noi fracțiuni va fi permisă doar în baza aceluiași partid politic.

Reguli mai stricte pentru dezbaterile parlamentare

Proiectul introduce reguli mai clare privind desfășurarea ședințelor plenare, astfel încât dezbaterile să fie concentrate strict pe subiectele de pe ordinea de zi. Durata intervențiilor urmează să fie limitată: de la 7 la 5 minute pentru fracțiuni și la 3 minute pentru deputați. De asemenea, se propune un cadru de 60 de minute pentru dezbateri, cu posibilitatea extinderii acestuia în funcție de necesitate.

„Ora Guvernului” și „Ziua Opoziției”

Codul prevede introducerea „Orei Guvernului”, care presupune invitarea unui ministru, cel puțin o dată pe lună, în Parlament pentru a răspunde întrebărilor deputaților. De asemenea, este reglementată „Ziua Opoziției”, care va oferi opoziției oportunitatea de a-și prezenta inițiativele legislative și de a participa la dezbateri dedicate.

Ora votului, mai clar stabilită

Un alt element de noutate este stabilirea unei ore exacte pentru vot, pentru a asigura o mai bună organizare și pentru a facilita monitorizarea procesului de către cetățeni.

Deputata Ana Calinici a precizat că aprobarea noului cod reprezintă și un angajament important în contextul integrării europene, acesta fiind inclus în foaia de parcurs privind funcționarea instituțiilor democratice. Ea a specificat că proiectul va fi transmis spre avizare Comisiei de la Veneția și Comisiei Europene, pentru a primi recomandări care vor fi luate în considerare la lecturile ulterioare.



Potrivit Anei Calinici, noul cod introduce o secțiune dedicată programului legislativ, care devine obligatoriu și va fi elaborat împreună cu Guvernul. Acesta va include agenda programului național de aderare și va oferi o mai mare predictibilitate asupra activității Parlamentului. Documentul va contribui și la informarea tuturor părților interesate, astfel încât acestea să poată participa mai activ la procesul decizional.

Rol sporit pentru Parlament în agenda europeană

Proiectul consolidează atribuțiile Parlamentului în procesul de integrare europeană, precum și cooperarea cu Guvernul în acest sens. Totodată, este întărit rolul Comisiei pentru integrare europeană în monitorizarea și implementarea angajamentelor asumate.

Un capitol separat vizează cooperarea cu societatea civilă. Autoritățile susțin că au avut deja consultări și au inclus o mare parte din propuneri, dar rămân deschise pentru noi sugestii, inclusiv între lecturi.

Proiectul va fi corelat și cu inițiativele privind participarea publică în procesul decizional, aflate în prezent în elaborare la Cancelaria de Stat.

Potrivit lui Igor Talmazan, noul cod prevede și reglementări mai detaliate privind constituirea și funcționarea comisiilor de anchetă – un subiect frecvent invocat ca necesitând îmbunătățiri.



Deputatul a declarat că proiectul vine să eficientizeze activitatea Parlamentului și să îmbunătățească modul în care sunt organizate dezbaterile în plen.

Potrivit acestuia, în multe cazuri, subiectele pot fi analizate mai eficient în cadrul comisiilor parlamentare, nu direct în plen. Din acest motiv, noul cod propune stabilirea unui cadru mai clar pentru dezbateri și limitarea intervențiilor, atât ale fracțiunilor, cât și ale deputaților individuali. Măsura are scopul de a disciplina activitatea parlamentară și de a permite o utilizare mai eficientă a timpului, astfel încât doar subiectele relevante pentru plen să fie dezbătute, iar restul să fie examinate în comisii.

Proiectul a fost supus deja consultărilor publice, iar o parte dintre propuneri au fost incluse în forma actuală. Autoritățile anunță că discuțiile vor continua, inclusiv după înregistrarea oficială a proiectului, pentru a ajunge la o versiune finală cât mai echilibrată.