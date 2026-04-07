Lucrătorii sociali implicați în serviciul „Îngrijire socială la domiciliu” vor purta veste speciale

De către
OdN
-
0
36
  În semn de recunoștință, de respect și de susținere pentru munca esențială pe care o fac, lucrătorii sociali implicați în serviciul „Îngrijire socială la domiciliu” vor purta veste care îi vor face deosebiți.
  Ministerul Muncii și Protecției sociale au transmis acestor ajgajați, din toatea localitățile Republicii Moldova, 2.000 de veste speciale. Este important ca oamenii să îi recunoască, să știe că sunt parte din marea echipă de Asistență Socială.
  De altfel, cei 1 423 de lucrători sociali și lucrătoare sociale și șefii de servicii care merg zilnic în casele beneficiarilor nu duc doar alimente sau medicamente. Ei duc grijă, încredere, ajută la pregătirea hranei, la menținerea igienei, la plata facturilor, la comunicarea cu familia. Dar, mai presus de toate, oferă sprijin emoțional și sentimentul că nimeni nu este uitat și lăsat în urmă.

  • ETICHETE
  • VC
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.