Analizele de laborator pentru Cosăuți: calitatea apei rămâne în parametri siguri

   Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică și ai Agenției de Mediu continuă să monitorizeze riguros calitatea apei prin prelevări de probe. Astfel, calitatea apei rămâne în parametri siguri: analizele de laborator pentru Cosăuți și Ocnița confirmă că nu există depășiri ale valorilor optime. Acest lucru demonstrează că barajele absorbante și toate acțiunile întreprinse operativ sunt eficiente. 
  Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău sunt în contact permanent cu omologii de la Kiev, pentru un schimb eficient de informații și coordonarea acțiunilor transfrontaliere. Or, noile pete de poluare sunt cauzate de creșterea nivelului apei, determinată de precipitații și deversări din lacurile de acumulare.

