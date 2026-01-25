Populația Chinei continuă să scadă, nașterile la minim istoric

China se confruntă cu o provocare demografică fără precedent. Populația țării a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, iar numărul nașterilor a atins cel mai scăzut nivel din istoria modernă. Datele oficiale arată că populația Chinei a fost de 1,404 miliarde de persoane, cu aproximativ trei milioane mai puțin decât în 2024. În același timp, s-au înregistrat doar 7,92 milioane de nașteri, comparativ cu 9,54 milioane anul trecut.

Această scădere continuă survine pe fondul unei rate de fertilitate foarte mici, de aproximativ 1 copil pe femeie în 2023, mult sub nivelul de înlocuire de 2,1 necesar pentru menținerea populației. Tendința a fost agravată de deceniile de politică a copilului unic, care a limitat drastic numărul copiilor în familii. Chiar după relaxarea politicii în 2015, când s-a permis doi copii, și în 2021, când s-a introdus posibilitatea de trei copii, numărul nașterilor nu a crescut.

Specialiștii arată că scăderea natalității este influențată și de costurile ridicate ale vieții, schimbarea atitudinilor sociale și amânarea căsătoriei.

Pentru a stimula nașterile, guvernul chinez a introdus măsuri fiscale și financiare noi. Din ianuarie 2026, prezervativele și alte contraceptive vor fi supuse unei taxe pe valoarea adăugată de 13%. În același timp, TVA-ul pentru serviciile de îngrijire a copiilor, îngrijire a vârstnicilor și pentru serviciile legate de căsătorie va fi eliminat.

De asemenea, familiile pot beneficia de un „bonus de fertilitate” de 3.600 de yuani pe an (aproximativ 440 de euro) pentru fiecare copil până la vârsta de trei ani. Oficialii speră că aceste măsuri vor reduce presiunea financiară și vor încuraja mai multe cupluri să aibă copii. Totuși, impactul lor pe termen lung rămâne incert.

China a fost cândva cea mai populată țară din lume, însă în 2023 a fost depășită de India. Declinele demografice actuale arată că țara se confruntă cu o problemă majoră, care va avea efecte pe termen lung asupra forței de muncă, economiei și structurii sociale. Guvernul încearcă să găsească soluții rapide, dar schimbările culturale și economice fac ca revenirea natalității la niveluri sustenabile să fie o provocare dificilă.