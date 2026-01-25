Polițist condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.

De asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 7 ani, informează procuratura.md. Punerea în executare a pedepsei aplicate se va realiza la rămânerea definitivă a sentinței, iar până la acel moment, în privința inculpatului a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara. Pentru asigurarea achitării amenzii, instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, inculpatul, deținând funcția de ofițer de investigații în cadrul Biroului crime grave al Serviciului Poliției Criminale din cadrul Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în luna aprilie 2020, în cadrul examinării unui demers al Direcției Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, prin extorcare, ar fi pretins suma de 500 de euro de la un cetățean al Republicii Moldova, anunțat în căutare de către autoritățile din România, în scopul neidentificării locului aflării acestuia și al neinformării statului solicitant despre localizarea sa.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare. Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.