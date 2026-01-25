Polițist condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.
De asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 7 ani, informează procuratura.md.
Punerea în executare a pedepsei aplicate se va realiza la rămânerea definitivă a sentinței, iar până la acel moment, în privința inculpatului a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.
Pentru asigurarea achitării amenzii, instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare.
Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.