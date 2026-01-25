Copiii din raionul Florești vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive

Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană, transmite moldpres.md

Astfel, zece organizații ale societății civile vor beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor extrașcolare și extracurriculare, de care vor beneficia circa 2.500 de copii cu vârste între 7 și 14 ani. Serviciile vor fi accesibile în raioanele Căușeni, Telenești, Cahul, Florești, Călărași, Ocnița, Râșcani, Glodeni, Fălești, Sângerei, Criuleni, Orhei și Hâncești.

Astfel, granturile oferite de Uniunea Europeană vor contribui la crearea unor spații sigure și structurate pentru activități extrașcolare, precum și la organizarea unei game variate de activități educaționale pentru copii – de la sprijin în pregătirea lecțiilor și consolidarea cunoștințelor, până la ateliere STEAM, educație digitală, arte, sport și activități creative -menite să susțină învățarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Totodată, inițiativele vor sprijini incluziunea socială, bunăstarea și reziliența copiilor, vor încuraja implicarea părinților și a cadrelor didactice în activități educaționale la nivel comunitar și vor asigura accesul copiilor vulnerabili, inclusiv al celor din familii cu venituri reduse și din mediul rural, la servicii extrașcolare de calitate.

Pe lângă sprijinul financiar, organizațiile beneficiare vor primi și un pachet integrat de consolidare a capacităților, care include instruiri pentru personalul implicat în activități extrașcolare, mentorat pe parcursul implementării, ghidare în domeniul protecției copilului și participării copiilor, suport în management financiar și mecanisme de învățare de la egal la egal, pentru a susține servicii de calitate, sigure și durabile la nivel local.

Inițiativa este dezvoltată în cadrul proiectului „BOOST: O experiență extrașcolară memorabilă”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Junior Achievement Moldova și APSCF.

BOOST este un proiect finanțat de Uniunea Europeană dedicat consolidării organizațiilor comunitare din Republica Moldova, astfel încât acestea să poată oferi servicii extrașcolare și sociale de calitate pentru copii și tineri, cu accent pe incluziune și acces echitabil pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. Proiectul combină sprijinul financiar (granturi), expertiza tehnică și dezvoltarea competențelor, lucrând în parteneriat cu instituții guvernamentale și valorificând bune practici europene. Proiectul BOOST are un buget total de 1.174.684 euro, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene este de 1 milion euro.