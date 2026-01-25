Horoscop săptămânal: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Având în sfera energetică planetele Saturn și Marte, zilele următoare vor fi caracterizate de aventură și riscuri. În plan emoțional, nu reușești să găsești un echilibru. Îți dorești mai mult de la anumite persoane, dar nu faci decât să creezi situații tensionate. De multe ori, este important să înțelegem ce ne motivează să ne avântăm într-un comportament anume.

Te afli într-o tranziție importantă din punct de vedere emoțional. Raportarea la sine devine extrem de importantă pentru tine și pentru echilibrul din relațiile de referință pentru tine. Uneori devii mult prea agresivă cu cei din jur. Este despre tine această reacție și nu despre ei! În plan profesional, încearcă să fii mai organizată.

Nu este cazul să iei decizii pe fugă deoarece nu ai nimic de pierdut dacă adopți o atitudine mai calculată. În plan profesional, este important să îți menții motivația la cote maxime, mai ales în această perioadă destul de antrenantă. Faci multe lucruri diferite și este nevoie de o anumită rigurozitate pentru a putea să te organizezi.

Zilele următoare sunt potrivite pentru a aduce relația personală pe linia de plutire. Confruntările destul de agresive, lipsa de timp petrecut împreună, dar și propriile prejudecăți despre ceea înseamnă de fapt o relație de cuplu v-au distanțat. Astrele susțin energia ta feminină. Asta te poate ajuta să fii mai încrezătoare în propria sexualitate.

Dintotdeauna te-ai considerat o persoană bună la suflet și înțeleaptă atunci când vine vorba de interacțiunile cu cei din jur. Atunci când vine vorba de viața de cuplu, trebuie să vezi câte compromisuri mai ești dispusă să faci în raport cu propria fericire. Fiecare zi care trece este ca un fel de sursă sau resursă care te ajută să mergi mai departe.

Saturn va fi în perioada următoare gardianul tău astral. Te va „acompania” pe orice drum alegi să pășești și vei face asta cu încredere și asumare. La nivel energetic, nu vei simți nimic diferit pe parcursul acestei săptămâni. Chiar dacă încă sunt prezente iluziile în raport cu o o relație anume din viața ta, știi care sunt deciziile pe care le vei lua în viitor.

Modul în care se aliniază planetele în perioada următoare te va face să pierzi controlul asupra propriului echilibru. Chiar dacă te simți constrânsă de anumite reguli, este esențial să îți dai seama de importanța lor. Modul respectuos în care alegi să te raportezi la cei din jur te va ajuta să îți deschizi uși în plan profesional.

Indisponibilitatea emoțională în raport cu anumite persoane devine din ce în ce mai evidentă. Modul în care alegi să comunici cu cei apropiați este unul degajat, lăsând mereu impresia lipsei de autenticitate. Nu vrei să îți consumi energia prin a vorbi despre situații care nu au soluții, cel puțin pentru moment.

Prezența lui Pluto are o influență evidentă asupra lucidității cu care alegi să te raportezi la tot ceea ce trăiești. Se pare că ești tot mai ancorată într-o stare de spirit anxioasă și nu mai găsești resurse. Prezența celor dragi în viața ta va fi definitorie pentru modul în care vei reuși să treci peste această perioadă sumbră. Lasă-te „conținută”!

Având în vedere că ești sigură pe tot ceea ce reprezinți ca profesionist, nu ai cum să dai greș cu inițiativele pe care le ai. În plan personal însă, ai o personalitate destul de „alunecoasă”. Dacă comportamentul anumitor persoane este deranjant pentru tine, trebuie să reflectezi ce parte din tine se activează de fapt.

În orice context în care te afli, te plângi de neajunsurile din viața ta, chiar dacă ești conștientă că acest gest poate deveni deranjant pentru cei din jur. Fiecare dintre noi își trăiește viața printre provocările de care are parte. Este important să te concentrezi pe lucruri, proiecte, oameni care te ajută să îți menții vitalitatea și buna dispoziție.