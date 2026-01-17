Poliția de Frontieră atenționează că de Bobotează scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis

 Cetățenii sunt avertizați că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Avertizarea este făcută în contextul sărbătorii Boboteaza, când cetățenii se scaldă în apa rece a râurilor și lacurilor, informează moldpres.md

Poliția de Frontieră atenționează că râurile Prut și Nistru se află în zona de frontieră, care este supusă unui regim special de protecție.

„De asemenea, aceste râuri au curenți puternici și condiții imprevizibile, mai ales iarna. Este important să alegeți locații sigure și aprobate pentru scăldatul tradițional de Bobotează, care îndeplinesc toate cerințele legale și măsurile de siguranță. Totodată, informați-vă corespunzător despre alternativele disponibile pentru a celebra această tradiție într-un mod sigur. Temperaturile scăzute și apa rece pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor”, a comunicat autoritatea de frontieră.

Pe 19 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează botezul Mântuitorului în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. În ajun și în ziua de Bobotează, preoții sfințesc apa, care este considerată tămăduitoare și protectoare. De asemenea, se practică scăldatul în apă rece, simbol al purificării.


