O poveste de dragoste care continuă dincolo de viață: s-a stins medicul Polina Cucereavîi

Comunitatea medicală din Soroca este în doliu după trecerea în neființă a medicului Polina Cucereavîi, o profesionistă dedicată și parte a unei povești de dragoste care a durat mai bine de 60 de ani. Decesul său survine la patru ani după pierderea soțului, Alexandru Cucereavîi, care a încetat din viață în februarie 2021. Împreună, cei doi au format o familie de medici, care și-a pus amprenta asupra sănătății și comunității locale.

O poveste care a început la dansuri și a continuat o viață întreagă

Polina și Alexandru Cucereavîi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de șase decenii, la dansurile organizate pe teritoriul școlii medicale din Soroca. Ea era studentă la medicină, iar el elev în clasa a X-a. Cei doi s-au reîntâlnit în Kazahstan, unde participau la desțelenirea stepelor, iar mai târziu, la Institutul de Medicină din Chișinău, s-au apropiat definitiv.

Într-o zi de decembrie 1960, Alexandru și-a făcut curaj și i-a propus Polinei să formeze un cuplu. Pe 16 martie 1961 au depus actele la Starea Civilă din Chișinău, iar nunta a avut loc câteva luni mai târziu, pe 5 octombrie, în satul Redi-Cereșnovăț, localitatea natală a lui Alexandru.

„La noi de la început a fost format un nucleu de familie adevărată, care pe urmă a dat roadele ei. Între noi a fost şi este o dragoste curată. Noi ne-am unit fără interes de avuţie, ci pentru a forma o familie care să fie unită cu dragoste”, mărturisea Polina Cucereavîi într-un interviu publicat în 2016.

O familie dedicată medicinei și comunității

După absolvirea studiilor, Alexandru a fost trimis la Bădiceni pentru a deschide un spital nou, unde inițial erau 50 de paturi. În paralel, Polina își continua studiile, iar în weekenduri Alexandru făcea naveta la Chișinău pentru a fi alături de ea. În scurt timp, Polina l-a urmat, iar împreună au început o carieră medicală dedicată oamenilor din Soroca și din satele învecinate.

În 1969, Alexandru a fost transferat în orașul Soroca, unde a devenit șef de secție la terapie. Cei doi medici au lucrat întotdeauna împreună, completându-se profesional. „Eu întotdeauna l-am preţuit, el a fost foarte corect la serviciu, şi-a iubit lucrul lui şi eu mi-am iubit lucrul meu. Noi am lucrat toată viaţa împreună”, spunea Polina.

Familia Cucereavîi a format o adevărată dinastie medicală: fiicele lor, Svetlana și Angela, au devenit medici, iar toți cei trei nepoți activează, la rândul lor, în domeniul sănătății.

Dragostea, forța care i-a ținut uniți

Pe lângă realizările profesionale, povestea lor de viață a fost marcată de o legătură afectivă profundă. Alexandru obișnuia să-și alinte soția „floricica mea de mai”, iar Polina îi răspundea cu tandrețe, demonstrând că dragostea lor nu s-a stins niciodată.

„Noi împreună mergeam la lucru şi veneam de la lucru de mânuţă. Dacă de la început este pusă temelia de dragoste în familie, mai departe ea se întăreşte cu momente care unesc dragostea, dar nu o despart”, spunea Polina.

În ciuda greutăților, inclusiv a unor conflicte cu autoritățile legate de casa lor, familia a rămas unită. Polina își amintea cum, în perioadele de boală, ei nu se despărțeau nici măcar o clipă: „Când el era bolnăvior la spital, eu dormeam la căpătâiul lui, o zi nu l-am lăsat. Şi eu când eram bolnavă tot aşa.”

Un gol imens în comunitate

Decesul Polinei Cucereavîi lasă un gol profund în comunitatea medicală din Soroca și în inimile celor care au cunoscut-o. Moartea sa marchează sfârșitul unei povești de viață trăită în slujba oamenilor și a familiei. În februarie 2021, soțul său, Alexandru, s-a stins din viață, iar acum cei doi sunt din nou împreună, lăsând în urmă o moștenire de profesionalism, devotament și dragoste autentică.

