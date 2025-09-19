Pași spre infinit: Visul lui Grigore Bălățel transformat în realitate

Într-o lume în care graba de zi cu zi ne consumă energia și visurile par adesea amânate, povestea unui tânăr sofian care a ales să-și urmeze chemarea spre sport devine o lecție de inspirație. El și-a transformat pasiunea pentru alergare într-un drum al disciplinei și al curajului, iar maratonul – cea mai dură probă a rezistenței fizice și mentale – a devenit pentru el nu doar o competiție, ci o modalitate de a-și descoperi limitele și de a le depăși. Sportul, în esența sa, nu este doar despre performanță, ci și despre puterea de a crede în tine, de a continua atunci când corpul și mintea îți cer să renunți. Așa s-a născut povestea unui vis împlinit, scrisă pas cu pas pe traseul unui maraton.

Tânărul Grigore Bălățel și-a transformat pasiunea din copilărie într-un stil de viață. Născut la 12 august 1994, în satul Sofia, raionul Drochia, Grigore și-a făcut studiile gimnaziale în satul natal, după care a mers la școala profesională Nr.4 din orașul Bălți, studiind 3 ani și obținând calificarea de electro-gazosudor. Viața și-a urmat cursul și Grigore a hotărât să plece la muncă peste hotare în Germania, unde se află până astăzi. Muncește la o întreprindere, care se ocupă cu plantarea spațiilor verzi și amenajarea grădinilor.

Au trecut anii, totul mergea bine, Grigore muncea, dar, ascultându-și într-o bună zi corpul, a înțeles că pasiunea sa din copilărie se cere a fi realizată. Fiind încă copil în școală, el practica sportul, prefera să alerge. Atunci, încetul cu încetul, a început să se antreneze, să alerge, făcându-și un regim zilnic. Tocmai a reușit să-și antreneze corpul, când în octombrie 2024 a văzut pe un panou informativ despre Maratonul ce urma să fie în aprilie 2025 în Germania. Cursele propuse la acel maraton erau de 10 km, 21 km și 42 km. Grigore nu s-a gândit prea mult și a decis că va participa la cea mai lungă cursă, de 42 km, vrând să-și testeze pregătirea fizică, pentru a înfrunta această distanță impunătoare.

Au urmat ore în șir de antrenamente, exerciții fizice, pregătirea corpului pentru a rezista la alergare de curse lungi, ca, într-un final, să participle la Maratonul din primăvara anului 2025, să înfrunte distanța de 42 km și să se bucure de o medalie drept răsplată. Victoria dată l-a făcut să meargă înainte astfel, participând și la alte maratoane, organizate în mai multe țări. Sigur că următoarea destinație urma să fie în țara natală, în Moldova. Astfel, s-a înscris la Maratonul Chișinău 2025, care a avut loc recent, pe 14 septembrie, unde tânărul maratonist a reprezentat satul Sofia și a parcurs cu succes distanța de 42,79 km obținând o altă medalie pentru frumoasa reușită. Alături de Grigore în ziua Maratonului au fost părinții, care sunt foarte mândri de fiul lor, care și-a urmat visul din copilărie, devenind realitate. De asemenea, mândri de el sunt toți locuitorii satului Sofia, satul de baștină, pe care a hotărât să-l reprezinte cu multă demnitate.

Grigore este un exemplu frumos de îndrăzneală, perseverență și acțiune prin care orice tânăr își poate transforma aspirațiile în realitate, depășind fricile, obstacolele și incertitudinile, care apar pe parcursul vieții. Drumul lui nu se oprește la linia de finish, pentru că fiecare maraton este doar începutul unei noi provocări. Povestea lui ne arată că rezistența nu înseamnă doar forță fizică, ci mai ales puterea de a-ți asculta inima atunci când toți pașii devin grei. În fiecare kilometru parcurs s-a ascuns un vis, iar în fiecare vis – curajul de a merge mai departe. A alergat pentru el, dar și pentru toți cei care cred că imposibilul se poate transforma în realitate atunci când nu renunți.

Elena BANARU,

corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia