Cosăuți – satul-muzeu cu 34 de monumente istorico-arhitecturale

Satul Cosăuți, supranumit pe bună dreptate „Muzeul sub cerul liber”, își deschide porțile către trecut printr-o expoziție fotografică ce valorifică patrimoniul istorico-arhitectural și natural al localității.

Colecția expusă nu este doar o incursiune artistică, ci și un prilej de mândrie locală. Cosăuți găzduiește 34 de monumente, dintre care 17 au valoare națională, iar alte 17 sunt de importanță locală. Printre acestea se regăsesc biserici, clădiri de epocă, dar și situri arheologice care atestă vechimea așezării.

„Desigur, un interes deosebit pentru vizitatori îl trezesc așezările tumulare și stațiunile vechi descoperite pe teritoriul satului. Din păcate, accesul către acestea este limitat”, a precizat Aurica Osatiuc, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Cosăuți.

Expoziția, intitulată simbolic „Ferestre către trecut și uși spre viitor”, își propune nu doar să conserve imaginea patrimoniului, ci și să inspire generațiile tinere să descopere și să protejeze valorile locale.