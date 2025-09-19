Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor în procesul de producere a vinului

Direcția Situații Excepționale mun. Soroca atenționează populația să fie foarte prudentă în timpul procesului de producere a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon acumulat în încăperile închise, specialiștii recomandă:

Evitați intrarea în încăperile în care are loc procesul de fermentare a vinului, fără a asigura ventilarea prealabilă.

Înainte de a intra în beci sau subsol, testați concentrația de oxigen folosind o metodă simplă: aprindeți o lumânare la intrare. Dacă flacăra se stinge, nu intrați, deoarece nivelul de oxigen este insuficient.

Așteptați cel puțin o oră după aerisire înainte de a intra.

Nu intrați fără echipament de protecție în încăperea în care există deja o victimă, pentru că este posibil să vă intoxicați și dumneavoastră.

Dacă este nevoie să lucrați în beciuri cu recipiente cu fermentație activă:

Folosiți mască cu filtru de aer (de tip industrial).

Simptome ale intoxicației:

Expunere redusă: dureri de cap, amețeli.

Primul ajutor:

Scoaterea imediată a persoanei din zona de risc.

Aerisirea încăperii prin deschiderea ușilor și ferestrelor.

Apelarea Serviciului 112.

Aport de aer cât mai rapid posibil.

Cetățeni, nu uitați!

Printr-un comportament preventiv vă salvați viața!

În caz de situații de urgență apelați 112.

Șef adjunct interimar al DSE mun. Soroca

maior al s/intern Eugeniu Doga