Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor în procesul de producere a vinului

Direcția Situații Excepționale mun. Soroca atenționează populația să fie foarte prudentă în timpul procesului de producere a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon acumulat în încăperile închise, specialiștii recomandă:
- Evitați intrarea în încăperile în care are loc procesul de fermentare a vinului, fără a asigura ventilarea prealabilă.
- Excludeți amplasarea recipientelor cu must pentru fermentare în spații închise.
- Anunțați pe cineva că veți intra într-o astfel de încăpere.
- Nu închideți ermetic recipientele în care se află vinul în proces de fermentare.
- Nu lăsați minorii fără supraveghere și nu le permiteți accesul în încăperile unde se fermentează vinul.
- Înainte de a intra în beci sau subsol, testați concentrația de oxigen folosind o metodă simplă: aprindeți o lumânare la intrare. Dacă flacăra se stinge, nu intrați, deoarece nivelul de oxigen este insuficient.
- Așteptați cel puțin o oră după aerisire înainte de a intra.
- Nu intrați fără echipament de protecție în încăperea în care există deja o victimă, pentru că este posibil să vă intoxicați și dumneavoastră.
Dacă este nevoie să lucrați în beciuri cu recipiente cu fermentație activă:
Folosiți mască cu filtru de aer (de tip industrial).
Simptome ale intoxicației:
- Expunere redusă: dureri de cap, amețeli.
- Expunere medie: dureri de cap persistente, amețeli, somnolență, vomă, puls rapid, reflexe și judecată încetinită.
- Expunere ridicată: convulsii, comă, deces.
Primul ajutor:
- Scoaterea imediată a persoanei din zona de risc.
- Aerisirea încăperii prin deschiderea ușilor și ferestrelor.
- Apelarea Serviciului 112.
- Aport de aer cât mai rapid posibil.
Cetățeni, nu uitați!
Printr-un comportament preventiv vă salvați viața!
În caz de situații de urgență apelați 112.
Șef adjunct interimar al DSE mun. Soroca
maior al s/intern Eugeniu Doga