UE ar putea interzice complet petrolul și gazul rusesc din 2028, cu restricții parțiale din 2026

Comisia Europeană discută, în cadrul noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, o propunere care ar accelera renunțarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă. Informația a fost relatată de Reuters joi, 18 septembrie, cu referire la surse europene, transmite Moldova1.

Pe 16 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump. Washingtonul a intensificat presiunile asupra Europei pentru a se implica mai activ în oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în condițiile în care o înțelegere de pace pare tot mai puțin realizabilă, în pofida repetatelor avertismente privind noi sancțiuni.

Cererea lui Trump către Europa de a renunța la resursele energetice rusești

Trump cere ca statele europene să înceteze achizițiile de petrol rusesc și ca UE să introducă taxe vamale mai mari pentru bunurile din China și India, țări care sunt printre cei mai mari cumpărători ai resurselor energetice rusești. De asemenea, președintele SUA exercită presiuni asupra G7 și NATO, din care face parte și Turcia, stat care de asemenea cumpără petrol din Rusia.

Potrivit publicației, UE discută deja propuneri care ar putea duce la o interdicție totală a importurilor de petrol și gaze rusești începând cu 1 ianuarie 2028 și la interzicerea contractelor pe termen scurt din 2026.

Ponderea Rusiei în importurile europene de gaze

Se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei să fie prezentat pe 19 septembrie. Conform Reuters, în prezent 19% din gazul importat de Europa provine din Rusia – prin gazoductul „Turkish Stream” și prin livrări de GNL pe tancuri maritime. Până în 2022, anul în care a început războiul din Ucraina, ponderea Rusiei în importurile europene de gaze era de 45%.

Spania, Belgia, Olanda și Franța cumpără GNL rusesc. Prin „Turkish Stream”, gazul rusesc ajunge în Ungaria, Slovacia și Bulgaria. Săptămâna trecută, directorul companiei franceze de energie TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a declarat că gazul rusesc va fi necesar cel puțin până la sfârșitul anului 2027. Ulterior, acesta ar putea fi înlocuit cu resurse de la alți furnizori fără un impact major asupra prețurilor.