Păsări moarte descoperite pe malul Nistrului, lângă Cetatea Soroca

Mai multe păsări moarte au fost găsite pe malurile Nistrului, în apropierea Cetății Soroca, transmite moldova1.md. Deocamdată, nu se cunoaște dacă moartea acestora are legătură cu o posibilă poluare a apei. Inspectorii ANSA s-au deplasat la fața locului pentru a efectua cercetări, iar cauza exactă va fi stabilită după analiza probelor prelevate.

Sursa: TRM

Cele șase păsări moarte sunt lebede și rațe, aflate în stare avansată de putrefacție. Acestea au fost descoperite încă duminică de un trecător, în apropierea Cetății Soroca. Inspectorii ANSA au evacuat cadavrele și au dezinfectat zona.

„- În acest moment, am prelevat probe biologice pentru a transmite la laborator, rezultatele de laborator o să fie în jur de două zile, ele o să ne arate care a fost cauza. – Ce se presupune, ce ar fi? – Probabil, să fi fost insuficiență de hrană, posibil să fie și influența aviară, dar rezultatul de laborator o să ne demonstreze”, a menționat Liviu Iavorschi, inspector ANSA, Soroca.

Autoritățile de mediu din teritoriu au verificat anterior întregul chei al râului Nistru. În prezent, pescuitul și scăldatul sunt interzise.

„Nu putem presupune noi că e din cauza poluării recente de pe fluviul Nistru sau poate fi și o gripă aviară, ne vor spune specialiștii care a fost cauza. Recent, chiar săptămâna trecută, împreună cu colegii am făcut o razie pe tot fluviul Nistru de la Tătărăuca până la Cerlina, nu am observat alte păsări moarte”, subliniază inspectorul ecologic Tatiana Starniciuc.

„Păsările moarte pe care le vedem noi probabil să fie și în urma unui lanț trofic natural, nu uităm că în ultimul timp s-a mărit și populația de vulpi, inclusiv în ultimul timp vedem vulturi prin preajmă care vânează. Nu pot să dau niște date exacte, cred că este nevoie de atras specialiștii, dar sperăm ca problema se va rezolva”, spune muzeograful Dumitru Ungureanu, ghidul Cetății Soroca.

Săptămâna trecută, păsări moarte au fost observate pe suprafața râului Nistru și în apropiere de satul Pohrebea, raionul Dubăsari.